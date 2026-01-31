Calciomercato Bologna – Scambio Holm-João Mário: frena la differenza di ingaggio

Mancano pochissimi giorni al termine del calciomercato invernale e il Bologna riflette sulle ultime operazioni. In particolare, nella giornata di ieri, due club hanno bussato a Casteldebole, per due giocatori diversi: il Lione per Thijs Dallinga e la Juventus per Emil Holm.

Il Lione ci prova per Dallinga, ma la partenza di Immobile potrebbe cambiare le carte in tavola

Il giocatore olandese è seguito oltre che dal Lione, anche da Valencia e Ipswich e per lui, il club felsineo aveva decretato un prestito con obbligo a non meno di 15 milioni. Tuttavia, nelle ultime ore i piani della dirigenza rossoblù potrebbero essere cambiati.

Nella notte di ieri infatti, è arrivata la notizia della chiusura dell’operazione tra il Paris FC e il Bologna per Ciro Immobile. L’ex bomber biancoceleste lascerà quindi le Due Torri dopo sole 6 presenze con la maglia rossoblù. È ovvio che con la partenza di Immobile, il Bologna potrebbe non essere più disposto a lasciar partire anche Dallinga.

Calciomercato Bologna: i nomi per l’attacco

Per colmare il posto vuoto in attacco, il Bologna segue Noslin, in uscita dalla Lazio in questo calciomercato. In questo caso il club rossoblù richiede il prestito ma il club di Lotito sta trattando anche con il Monaco per provare a strappare l’obbligo di riscatto tra i 15 e i 20 milioni tra parte fissa e bonus.

Altri nomi per il reparto sono anche Lucas Beltran (27) di proprietà della Fiorentina in prestito al Valencia e Ferguson (21) che la Roma potrebbe restituire al Brighton in caso dell’arrivo di un nuovo innesto.

Scambio Holm e Joao Mario: la differenza di ingaggio non convince

Diversa la situazione invece per quanto riguarda Emil Holm. Per lui la Juventus ha proposto uno scambio, offrendo ai rossoblù il portoghese João Mário come contropartita. I due club stanno ancora dialogando per trovare un accordo ma a non convincere è lo stipendio del giocatore bianconero.

Il suo ingaggio annuo è infatti di circa 2 milioni contro i circa 800mila del terzino svedese. Si potrebbe ovviare al problema qualora la Juventus si caricasse parte dello stipendio di João Mário concedendolo in prestito con diritto, senza obbligo di riscatto.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

