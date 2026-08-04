Calciomercato, Bologna decimo in Serie A per spese, ma secondo per bilancio: solo un club fa meglio

Mentre le big di Serie A continuano a investire cifre importanti sul calciomercato, il Bologna, ancora una volta, si distingue. Secondo i dati aggiornati da Sky Sport a ieri 3 agosto, il club rossoblù occupa il decimo posto nella classifica delle società che hanno speso di più in Serie A, con 23,8 milioni di euro investiti.

Una cifra distante dai grandi investimenti di Juventus (137,15 milioni), Milan (107,35), Fiorentina (100,3), Roma e Como (84,5), ma che merita di essere discussa perché offre due spunti molto interessanti…

Il Bologna e le spese mirate

Il dato sulla spesa, da solo, infatti, dice poco. Se si osserva il saldo di mercato, il quadro cambia molto. Il Bologna presenta infatti un bilancio positivo di 35,7 milioni di euro, il secondo migliore dell’intera Serie A. Soltanto l’Atalanta ha fatto meglio, con un attivo di 55 milioni, mentre alle spalle dei rossoblù si colloca il Sassuolo con un saldo positivo di 28 milioni. Ancora una volta, Bologna e Atalanta si trovano sul podio.

Calciomercato Bologna: l’importanza del bilancio

Dopo avervi raccontato il primato delle due squadre negli incassi, stavolta parliamo di bilanci. La differenza? Molto semplicemente, nell’ottica sostenibile del Bologna, per chiudere anche quest’anno in positivo, il club rossoblù avrebbe a disposizione ancora da investire poco meno di 36 milioni. Dato estremamente positivo a un mese dalla fine del mercato. Considerando anche le ulteriori possibili cessioni in vista, Lucumi su tutti.

Questo non significa necessariamente aver fatto il mercato migliore, perché sarà il campo a emettere il verdetto definitivo, ma conferma ancora una volta la direzione intrapresa dal Bologna: valorizzare il patrimonio tecnico e cedere al momento opportuno senza alterare gli equilibri finanziari del club.

Il modello Bologna continua a distinguersi

Sappiamo però che il calciomercato esiste anche e soprattutto per acquistare i talenti, non venderli soltanto. In questo caso, i 23,8 milioni spesi dimostrano che la società non è certo rimasta immobile sul mercato, ma il saldo positivo evidenzia come ogni investimento sia stato inserito all’interno di una programmazione precisa. Una filosofia ormai del tutto riconoscibile in Serie A.

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