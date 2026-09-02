Calciomercato Bologna, ultimo giorno di ufficialità e affari non concretizzati

È stato un ultimo giorno di calciomercato con tante ufficialità in entrata e in uscita, ma nessun vero colpo di scena per il Bologna. I tifosi rossoblù hanno atteso fino all’ultimo secondo che la società magari piazzasse il colpo di coda per completare ancora di più l’organico ma così non è stato.

Nel Bologna di Domenico Tedesco ci sarà un centravanti in più e un mediano/regista in meno. Con l’ufficialità di Mbangula, prima ancora di Enem e infine Cassa, la sorpresa è che il centravanti non andrà in prestito (respinte le offerte di Stella Rossa, Lugano, Norwich e Watford) ma resterà in rossoblù. Riservato a lui il posto “over” in lista Serie A, liberato da Rowe, mentre Mbangula è un under e quindi non occupa posti.

Centrocampo, che delusione

Se tifosi e addetti ai lavori attendevano un centrocampista che potesse sostituire Remo Freuler in mezzo al campo sono rimasti delusi. La sensazione è che se lo svizzero doveva essere sostituito il club lo avrebbe comunque fatto prima. I tentativi finali sono stati piuttosto velleitari e poco centrati.

Adopo e Frendrup non erano palesemente disponibili sul calciomercato alle condizioni offerte dal Bologna: prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi giorni, dietro le quinte, il club a provato a capire la situazione di Bondo al Milan (fuori progetto) ma senza condizione. Stesso discorso di Frendrup e Adopo poi per Magassa del West Ham, che per il centrocampista ha addirittura detto a offerte con obbligo di riscatto.

Resterà in rossoblù almeno per ora poi Nicolò Casale. Per il centrale nessuna novità dal Watford, unico club interessato, entro la mezzanotte. La sua speranza restano i tornei “esotici” in cui il mercato è ancora aperto nei prossimi giorni

Le ultime operazioni

A chiudere il cerchio della sessione di calciomercato del Bologna ci hanno pensato quindi Enem, Mbangula e Cassa, per cui sono emerse le cifre. Secondo Marcello Giordano sul Resto del Carlino, il centravanti olandese sarebbe costato 4,5 milioni più 1,5 di bonus, l’esterno ex Juve arriva in prestito oneroso a 2 milioni e riscatto fissato a 12, mentre il trequartista atalantino girato al Catanzaro costerà solo il 50% della futura rivendita. Tra gli affari fatti c’è anche l’addio di Tommaso Ravaglioli anche lui in prestito al Limezzane.

Operazioni low-cost che non fanno che aumentare i dubbi della tifoseria sulle strategie adottate dal club per questa sessione di mercato. Tutte le spiegazioni, comunque, sono rinviate alla conferenza stampa del club nei prossimi giorni con l’AD Claudio Fenucci e probabilmente il Responsabile dell’area tecnico Giovanni Sartori.

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