Il calciomercato del Bologna entra improvvisamente nel vivo, e lo fa partendo dal reparto che finora sembrava più solido: la difesa. L’infortunio di Jhon Lucumí ha infatti costretto la dirigenza rossoblù a rivedere tempistiche e priorità, aprendo una fase di riflessione che si è rapidamente trasformata in azione concreta. La conferma della lesione muscolare al bicipite femorale destro del difensore colombiano, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane, ha acceso l’allarme a Casteldebole.

Una situazione che Vincenzo Italiano non intende sottovalutare. Il tecnico, già alle prese con una fase delicata della stagione, ha chiesto con decisione l’arrivo di almeno un rinforzo immediato per il pacchetto dei centrali, con l’obiettivo di non abbassare il livello competitivo della squadra nel momento più intenso del calendario.

Il vertice e la svolta: Italiano chiede un centrale subito

La scelta di intervenire è maturata subito dopo la gara di Como, ma ha trovato piena conferma nel vertice andato in scena tra allenatore e dirigenza una volta ufficializzato l’esito degli esami di Lucumí. Il Bologna, che già monitorava alcune piste difensive in chiave prospettica, ha deciso di accelerare i tempi e trasformare l’osservazione in trattativa.

Non è escluso, anzi, che l’operazione possa addirittura sdoppiarsi: un centrale pronto all’uso per l’immediato e un secondo profilo più giovane e futuribile, soprattutto qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Nicolò Casale. In questo scenario si inseriscono le principali piste attualmente sul tavolo.

Calciomercato Bologna – Freytes in pole, Helland l’alternativa di spessore

Il nome più caldo resta quello di Juan Pablo Freytes, classe 1999 del Fluminense. Il Bologna lavora su questo profilo da settimane e ha già avviato dialoghi diretti con l’entourage del giocatore. Il nodo resta la distanza tra domanda e offerta: i rossoblù sono arrivati a una proposta vicina ai 5 milioni, mentre il club brasiliano ne chiede circa 8. Una forbice che potrebbe essere colmata con un rilancio nelle prossime ore.

Subito dietro c’è Eivind Helland, centrale norvegese classe 2004 del Brann, già affrontato in Europa League. I contatti, avviati una decina di giorni fa, hanno avuto un’accelerazione nelle ultime ore. Il profilo piace molto per struttura fisica, margini di crescita e personalità, ma anche in questo caso la trattativa non è semplice: la richiesta complessiva si aggira tra i 10 e i 12 milioni, bonus compresi.

Le piste alternative: David Ricardo, Coppola e Bitshiabu

Se Freytes e Helland rappresentano le prime scelte, il Bologna non si fa trovare impreparato. In Brasile viene seguito anche David Ricardo del Botafogo, profilo più arretrato nella lista ma considerato affidabile. Dall’Europa, invece, arrivano suggestioni più complesse. Uno dei nomi emersi è quello di El Chadaille Bitshiabu, gigante mancino classe 2004 di proprietà del Lipsia. Il club tedesco potrebbe aprire alla cessione solo in caso di nuovo acquisto, e la concorrenza internazionale rende l’operazione complicata. Piace anche Diego Coppola, ma la sua situazione resta legata agli spazi limitati trovati al Brighton. Più difficili, se non proibitive, le piste che portano a Otávio del Porto e a Diogo Leite dell’Union Berlino, orientato ad attendere la scadenza contrattuale estiva.

Calciomercato Bologna – Lucumí e il futuro: un’assenza che anticipa le scelte

Lo stop del colombiano, paradossalmente, potrebbe congelare anche le voci di mercato attorno a lui. L’entourage del difensore aveva avuto contatti con club di Premier League, ma l’infortunio rende improbabile qualsiasi movimento a gennaio. Resta però lo sfondo di un futuro tutto da scrivere, considerando la distanza sul rinnovo.

