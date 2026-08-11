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Calciomercato Bologna, si discute la formula per Piccoli

C’è distanza solo per la formula: i rossoblu lavorano ancora per Piccoli

Pubblicato

45 secondi fa

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Roberto Piccoli, calciomercato Bologna
Calciomercato Bologna - Roberto Piccoli (© 1000cuorirossoblù)
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Con la prossima partenza di Dallinga, ormai sempre più vicina, si aprono scenari nuovi alla dirigenza. Il Bologna, a caccia di una punta in questo calciomercato, vorrebbe prelevare Roberto Piccoli dalla Fiorentina. L’ex Cagliari, oltre ad essere un volto gradito a Sartori che lo conosce dai tempi della Dea, ha convinto anche mister Tedesco. Manca ora solo l’accordo con la Viola che, come riportato da Matteo Moretto, deve ancora arrivare a causa della distanza sulla formula.

Per approfondire:

Calciomercato Bologna, si avvicina l’accordo per Piccoli

Mentre i rossoblu lavorano per evitare un investimento a tempo breve, preferendo la formula del prestito con diritto di riscatto, la Fiorentina spinge per una cessione a titolo definitivo. Piccoli è arrivato a Firenze appena una stagione fa per quasi trenta milioni più una percentuale sulla rivendita, ma nel soggiorno toscano ha deluso le alte aspettative. Non stupisce, insomma, la volontà del club di smaltire un investimento particolarmente oneroso.

Roberto Piccoli

Roberto Piccoli potrebbe essere il nuovo attaccante del club felsineo (© 1000 Cuori Rossoblù)

L’addio di Dallinga

Ad aprire le porte e, potenzialmente, velocizzare le trattative potrebbe essere la partenza di Thijs Dallinga. Ormai, per l’addio del numero 24 manca soltanto l’ufficialità, poi salperà verso la Bundesliga lasciando al Bologna il bisogno di una nuova punta. Forti dei 35 milioni guadagnati per Santiago Castro, i rossoblu potranno scegliere con calma come investire il denaro, ma sembra che il buco lasciato in rosa dall’olandese verrà colmato rapidamente del bomber bergamasco.

Artem Dovbyk (© 1000 Cuori Rossoblù)

Artem Dovbyk, nuovo bomber del Bologna in prestito dalla Roma (© 1000 Cuori Rossoblù)

La distanza, per il momento, riguarda soltanto la formula, ma il tempo per trattare e risolvere questo problema c’è tutto e, comunque, la Viola vuole lasciar partire il giocatore. Tutto fa supporre che tra pochi giorni l’attacco rossoblu sarà totalmente rivoluzionato e che tra i protagonisti potrebbe esserci proprio Piccoli.

 

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