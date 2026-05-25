Vincenzo Italiano e il futuro a Bologna: in settimana la “resa dei conti”

In casa Bologna è iniziato il conto alla rovescia: a metà di questa settimana, infatti, la dirigenza rossoblù si incontrerà con Vincenzo Italiano per decidere il futuro del tecnico siciliano. Restare o non restare sotto le Due Torri? Questo è il dilemma.

Vincenzo Italiano tra due fuochi: rimanere al Bologna o partire per nuove mete. Il tecnico siciliano piace molto a De Laurentiis

Nel frattempo, come scrive Alessandro Mossini sul numero odierno del Corriere di Bologna, la società ha organizzato la cena di fine stagione con la squadra e lo staff, tenutasi ieri sera al Centro Tecnico Niccolò Galli. La stagione dei rossoblù è terminata sabato pomeriggio con il rocambolesco 3-3 contro l’Inter neo-campione d’Italia.

«Questa gente ha visto un grande Bologna negli ultimi anni e vorrà continuare a vederlo. Programmando bene ci si può inserire tra le prime 6 o 7, senza le coppe» aveva detto Italiano nella conferenza stampa post-partita, mettendo anche in evidenza il contributo fondamentale di Rowe e Bernardeschi. «Rowe è esploso, Bernardeschi è rinato e ha un altro anni di contratto, rimarrà un pezzo da novanta».

Tuttavia, è ancora presto per capire se le dichiarazioni di mister Italiano siano indizi sulla sua permanenza a Casteldebole. Questo dipenderà in larga parte anche dal “valzer delle panchine” della Serie A, che si è già messo in moto. Tra le ipotetiche nuove mete dell’allenatore siciliano ci sarebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il quale ha appena salutato Antonio Conte.

«Avevo percepito che il mio percorso qui fosse terminato. Sono stati due anni bellissimi, è stata una mia decisione» ha detto il salentino. «Ho aspettato fino all’ultimo nel caso di un ripensamento. Ora ci muoveremo e cercheremo la soluzione migliore per il Napoli. A mischiare le carte in panchina saremo in parecchi» ha replicato il patron del club partenopeo, il quale non ha mai tenuto nascosto il suo interesse proprio per Vincenzo Italiano. Per avere una risposta certa, però, bisognerà attendere i prossimi giorni.

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