Calciomercato, l’ex obiettivo Zeballos approda in Italia: destinazione Monza

Exequiel Zeballos, dopo tanti accostamenti, arriverà in Italia ma non al Bologna bensì al Monza. L’argentino, il cui agente era da giorni in Italia alla ricerca di una soluzione in questa sessione di calciomercato, ha trovato un accordo per l’approdo al Monza.

L’argentino di proprietà del Boca Juniors voleva cambiare aria e da mesi cercava un ingaggio in Europa per confrontarsi con un campionato diverso da quello argentino. Il giocatore, da tempo, era seguito dall’area scouting dei rossoblù ma non c’è mai stata una reale possibilità per l’arrivo.

Il tentativo del Boca

Nelle prime settimane di calciomercato, il Bologna aveva ricevuto una proposta dal Boca che comprendeva il cartellino di Zeballos per arrivare a Dominguez. Dell’affare però poi non si è fatto nulla, anche perché per Benjamin si sono palesate offerte più interessanti rispetto al ritorno in Argentina.

Nuova destinazione

Dopo il Bologna, anche Napoli e altre società italiane si sono avvicinate all’esterno argentino. Ad attrarre le squadre del nostro campionato è soprattutto la scadenza ravvicinata del contratto (31 dicembre 2026). Alla fine, quindi, la scelta del giocatore sudamericano è stata quella a sorpresa del Monza.

I brianzoli verseranno un indennizzo, abbastanza ingente, al Boca Juniors e metteranno a disposizione di Juris un rinforzo di qualità.

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