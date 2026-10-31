Cambiaghi: «Il gruppo non molla mai: questa è la nostra essenza»

Il Bologna strappa il terzo successo consecutivo di questo campionato. La vittima di giornata è il Monza, ex squadra allenata da Raffaele Palladino. I rossoblù, inoltre, interrompono il digiuno di vittorie di fronte al proprio pubblico dopo sei mesi. Gara subito in salita per il rigore assegnato e poi trasformato da Varela: il Bologna reagisce e trova il pari con una rete spettacolare di Pobega. Nella seconda frazione di gioco arriverà il definitivo sorpasso con il rigore conquistato da Theate e realizzato da Bernardeschi. Nel finale, il direttore di gara Zanotti assegna un ulteriore calcio di rigore agli ospiti. Skorupski ipnotizza Cutrone e respinge il tiro dagli undici metri, salvando così il risultato. Uno dei protagonisti di giornata è Nicolò Cambiaghi, intervistato a bordo campo a fine partita in compagnia del portiere rossoblù. Di seguito, le dichiarazioni dell’esterno offensivo.

Cambiaghi: stato di forma da Nazionale

C’è da festeggiare il lavoro che state facendo con Palladino e soprattutto tornate a vincere in casa.

Cambiaghi: «Ce l’eravamo detto. Era troppo importante la partita di oggi: volevamo fare una vittoria di fronte al nostro pubblico, che non ci ha mai fatto sentire soli. Se lo meritano, lo meritiamo noi e quindi ce la godiamo perché è troppo bello vincere in casa.»

Nicolò, il gol di Pobega arriva anche grazie a te perché vai a infastidire Kouadio.

Cambiaghi: «Questo dimostra che non bisogna mai mollare. Ogni palla è importante, ogni palla può svoltare la partita. Eravamo sotto e siamo riusciti a riprenderla. Questa è la nostra essenza: non molliamo mai, questo gruppo non lo ha mai fatto nei momenti difficili. Ora ci godiamo questa vittoria anche se è solo un punto di partenza.»

Speri di tornare in Nazionale e magari portarti anche Bernardeschi?

Cambiaghi: «Ma certo. Giocare con Fede è bellissimo: è un calciatore di qualità, di esperienza che ha giocato in grandi club. Spero per lui perché se lo merita tanto. Ovviamente spero anche io di essere riconfermato nel gruppo, però non ci penso tanto: penso a lavorare ogni giorno perché la strada è solamente quella.»

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