Il Bologna è pronto a tornare in campo contro il Venezia: la squadra di mister Raffaele Palladino deve reagire dopo il pareggio inatteso contro l’Udinese. Il tecnico rossoblù, alla vigilia del match, ha presentato la sfida direttamente dalla sala stampa del Centro Tecnico Niccolò Galli.

Che riflessioni ha lasciato Bologna-Udinese: che osa vorrebbe vedere non è riuscito contro i bianconeri?

«L’inizio della settimana è stato dedicato proprio all’analisi della gara di domenica in sala video. Ho visto i ragazzi consapevoli di che cosa dovevamo fare meglio. Soprattutto nel primo tempo quando eravamo troppo lunghi e sfilacciati. Ho detto alla squadra che dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Domani voglio che attacchino e difendano da squadra. Contro l’Udinese c’è stato più gioco sporco anche a causa del terreno di gioco, ma dobbiamo abituarci a questo tipo di partite e già da domani mi aspetto un miglioramento».

Anche domani il tempo e il campo potrebbero incidere sull’evoluzione della partita?

«Se sarà così sarà meglio, così avremo l’occasione di subito in mostra ciò che abbiamo imparato dalla gara contro l’Udinese. Domani ci sono tutti i presupposti per fare la partita giusta con intensità e applicazione».

Miranda non è tra i convocati: alla fine non ha recuperato. Chi giocherà al suo posto?

«Abbiamo provato a velocizzare il recupero di Miranda, ma il tempo era poco. Non siamo nemmeno a 20 giorni di stop. Non volevamo rischiare. Alhassane è il suo sostituto naturale di Miranda e sta facendo bene. Domani vedremo quale sarà la soluzione migliore. Abbiamo comunque altri giocatori che possono fare il quinto».

Odgaard resta in testa alla gerarchia degli attaccanti?

«Piccoli sta legando meglio con la squadra e inizia a muoversi in sintonia coi compagni. Stesso discorso per Dovbyk. Ho diverse e buone soluzioni, le valuterò tutte: vedrò chi schierare anche in base all’avversario».

Domani giocherà contro il Venezia di Davide Nicola: il tecnico piemontese ha mantenuto i principi di quando allenava lei?

«Ho un bel ricordo di lui e del lavoro col suo staff. È un allenatore con una sua precisa identità e quando subentra riesce a ottenere immediatamente dei risultati. E anche al Venezia ha fatto lo stesso, mi fa piacere affrontarlo».

Come ha ritrovato Heggem dopo la decisione di non convocarlo?

«Heggem si è allenato bene in settimana, con lo spirito giusto. Lui ci teneva a rientrare e rimettersi in gioco nella maniera giusta. Deve restar tranquillo perché da parte mia non è cambiato niente. Deve solo continuare ad allenarsi come sa fare. perché al momento giusto avrà la possibilità di dimostrare il suo valore».

I centravanti segnano poco: perché?

«Abbiamo cercato la risposta. Abbiamo diverse occasioni ogni partita ma non si riesce finalizzare, altre volte l’attaccante tocca un solo pallone e fa gol. A mio parere si tratta solo di un momento in cui non sta girando nel verso giusto. Dovremmo preoccuparci se non riuscissimo a produrre occasioni: invece stiamo producendo e penso che i gol arriveranno anche per i nostri attaccanti».

Come si sta trovando a gestire una squadra con un organico così ampio? La squadra si è abituata ai suoi metodi?

«Fino a poco tempo fa ho visto diversi giocatori disorientati dal nuovo sistema tattico. Ora vedo tutti focalizzati: penso a Mbangula, Libra e lo stesso Orsolini che è stato fuori diverso tempo ma ora è pienamente dentro i nuovi principi di gioco. C’è una sana competizione all’interno della rosa che mi porta ad avere l’imbarazzo della scelta. Domani la formazione, infatti sarà un bel rebus. Dipende dagli allenamenti. Ho una rosa ampia, con una partita a settimana la gestione resta difficile. Pian piano metteremo tutto a posto».

Inizia a sentirsi a casa a Bologna? Che rapporto ha con il presidente Saputo?

«Due sere fa siamo andati a cena con il presidente. È stato molto piacevole. È stata un’occasione per conoscere la persona e i suoi valori. Sono qui da poco tempo ma è come se ci fossi da molto. Mi sento già a casa e sento un legame magico. Sto conoscendo Bologna il più possibile anche se esco da Casteldebole alle 20. Mi piace l’entusiasmo che si respira attorno alla squadra e l’obiettivo è portare il Bologna più in alto possibile».

Ha già parlato di calciomercato con la società?

«Abbiamo parlato e buttato giù qualche idee. Quello che ci diciamo oggi però, tra una settimana, non potrebbe non valere più. Vogliamo costruire un Bologna ancora più competitivo. Al momento io resto concentrato sulla partita di domani. Vogliamo dare una risposta perché ci aspetta una gara insidiosa. Più avanti penseremo al mercato».

Quanto incide il fatto che il Venezia abbia degli quinti di centrocampo di propensione offensiva?

«Hanno esterno di grande gamba che dovremo limitare, perché possono metterci in difficoltà. Abbiamo preparato bene il match. Le partite si vincono con la testa, l’atteggiamento, la fame e il sacrificio: è tutto quello che ho chiesto ai ragazzi».

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