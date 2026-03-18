I convocati di Vincenzo Italiano per Roma-Bologna

Sarà un Bologna quasi al completo (considerando coloro che sono in lista UEFA) quello che domani alle ore 21:00 incontrerà la Roma di Gasperini all’Olimpico. Una gara di ritorno che sa di partita secca: l’andata al Dall’Ara è finita sull’1-1, risultato che riazzera il conto e mette le due formazioni l’una contro l’altra per la resa dei conti finale.

Bologna, due assenze importanti

Fuori dalla lista per la gara di domani resta Juan Miranda, squalificato. Il terzino spagnolo salterà il match decisivo per causa del cartellino giallo rimediato a pochi minuti dall’inizio della gara d’andata. A fare le sue veci domani sera sarà uno tra Lykogiannis e Joao Mario, ormai adattato sia a sinistra che a destra. Assente anche Lukasz Skorupski, che nella gara di domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium ha rimediato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro.

I tempi di recupero stimati per il portiere polacco sono tra le 6 e le 8 settimane, esito che mette a rischio la partecipazione di Lukasz fino quasi a fine stagione. A prendere il suo posto domani sera sarà verosimilmente Federico Ravaglia, ormai più di un semplice secondo portiere, che alla fine dello scorso anno si era messo in mostra sostituendo il compagno polacco per numerose partite. Assenti anche Lorenzo De Silvestri e Eivind Helland, fuori dalla lista UEFA. Il nome del primo non comparirà sicuramente anche nelle prossime liste di convocati: il Sindaco, sempre nella gara contro il Sassuolo, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale, con tempi di recupero di circa 3 settimane.

I convocati di Italiano per Roma-Bologna

Vincenzo Italiano avrà a disposizione ventitré giocatori: ecco la lista completa dei convocati per Roma-Bologna.

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.

Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Due le differenze che si notano, quindi, rispetto alla lista dei convocati della gara di andata Roma e Bologna: le assenze di Lukasz Skorupski e Juan Miranda.

(Fonte: bolognafc.it)

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