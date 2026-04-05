Italiano dopo Cremonese-Bologna (1-2): «Sono soddisfatto, oggi vincere era molto importante»

Nel giorno di Pasqua, il Bologna di Vincenzo Italiano vendica la sconfitta subita contro la Cremonese nella gara d’andata: allo Stadio Giovanni Zini i rossoblù vincono 1-2 grazie alla coppia Joao Mario-Rowe, in gol nei primi 16′ del primo tempo. Allo scadere Bonazzoli accorcia le distanze su rigore, ma non basta: sono i ragazzi di Vincenzo Italiano ad aggiudicarsi i tre punti in palio, salendo in ottava posizione con 45 punti.

Cremonese-Bologna 1-2, le parole post-partita di Vincenzo Italiano: «Abbiamo giocato con personalità e concesso poco, la chiave è iniziare le partite con il piede giusto»

Dalla sala stampa dello Zini mister Vincenzo Italiano ha commentato la gara.

Il Bologna vince per 7 volte consecutive fuori casa. Non era banale vincere oggi.

«Sono contento per la prestazione, per noi oggi inizia un periodo di partite importantissime una dopo l’altra e approcciare bene questo periodo era importante. Oggi abbiamo approcciato molto bene, i ragazzi mi sono piaciuti perché abbiamo giocato con grande qualità e abbiamo concesso poco. L’avversario poteva metterci in difficoltà invece siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato, cosa che ultimamente non succede al Dall’Ara. Forse è qui la chiave, stiamo cercando di capire qual è il problema. Comunque vincere non è mai semplice e cercheremo di preparaci bene alla partita contro l’Aston Villa».

Nella ripresa siete stati meno cinici. Volete puntare a chiudere prima le partite?

«Io dico sempre che il 2-0 in Serie A non è mai un risultato sicuro, potevamo fare diversi gol in più perché come avete visto le partite si possono riaprire in poco tempo. L’avversario ha alzato la pressione, noi dovevamo andare a cercare il gol che ci avrebbe dato tranquillità ma non ci siamo riusciti. In ogni caso oggi sono contento, spero che oggi sia la partita che dia il via a un tour de force di risultati e prestazioni positive».

La gara di Sohm?

«Nel primo tempo poteva gestire meglio un paio di palloni, temevo questi primi caldi perché possono essere molto pericolosi: in mezzo al campo potevamo gestire meglio qualche pallone e non regalarli alla Cremonese. Comunque abbiamo giocato con personalità, nel primo tempo abbiamo ruotato i ruoli e trovato gli spazi. Siamo stati bravi a preparare bene la partita, la vittoria nasce anche da quello».

Un commento sulla prestazione di Santi Castro?

«Deve fare gol. Ha avuto le situazioni per segnare, deve essere più affamato e voglioso di fare gol e andare a mettere il timbro in ogni partita. Anche oggi ne ha avuto occasione. Rimane il Santi che aiuta la squadra ma mi piacerebbe che sia un po’ più concreto».

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