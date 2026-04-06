Cremonese-Bologna 1-2, Giampaolo: «Bravi a non affondare dopo lo svantaggio»

Nella domenica di Pasqua il Bologna è tornato a vincere in campionato: dopo la sconfitta subita contro la Lazio nell’ultimo match prima della pausa Nazionali, infatti, i ragazzi di Vincenzo Italiano si sono aggiudicati per 2 a 1 la sfida in casa della Cremonese quartultima in classifica.

Mister Giampaolo commenta Cremonese-Bologna (1-2): «I fischi del primo tempo? L’avversario ci stava dominando, ma dopo il 2 a 0 siamo stati bravi a reagire»

Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona è successo tutto nei minuti iniziali e finali: al 16′ il punteggio era già di 2-0 per gli ospiti, in gol con il terzino ex Juve Joao Mario e con l’esterno inglese Jonathan Rowe (entrambi a quota due reti in campionato).

«È chiaro che noi abbiamo dei demeriti, ma bisogna anche riconoscere i meriti dell’avversario. Il Bologna è stato più bravo di noi, anche se sono contento di come ha reagito la squadra: non siamo affondati dopo essere passati sono di due reti, abbiamo giocato comunque con un certo orgoglio» ha puntualizzato Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese da metà marzo dopo aver rilevato la panchina dell’uscente Davide Nicola.

In effetti nel finale è successo di tutto, con la Cremonese a riaprire il match al 91′ grazie al rigore realizzato da Federico Bonazzoli. Nei minuti di recupero, poi, entrambe le squadre hanno finito in dieci uomini: prima l’espulsione di Maleh per gioco pericoloso su Ferguson, poi quella dello stesso scozzese (che in pochi secondi ha rimediato due cartellini gialli).

Nonostante i brividi finali, però, il Bologna ha portato a casa una vittoria non scontata contro un avversario molto difficile. «I fischi del primo tempo sono la considerazione di una partita dove l’avversario ti ha dominato: non perché tu ti sei fatto dominare, ma perché è stato più bravo di te – ha concluso Giampaolo – Io sono diretto: il Bologna è stato molto più forte, soprattutto nel primo tempo è stato cinque volte più forte di noi quindi stai zitto e lo accetti. Nel secondo tempo, invece, la squadra è stata brava a non affondare».

(Fonte: Sportitalia)

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