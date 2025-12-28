Entusiasmo Dall’Ara: raggiunta quota 28mila per Bologna-Sassuolo

Se fino a inizio settimana le previsioni parlavano di 25mila spettatori attesi quest’oggi per Bologna-Sassuolo, la quota nelle ultime ore ha registrato un’improvvisa impennata.

In un solo giorno infatti, la prevendita si è riaccesa e ha già portato a quota 28mila spettatori (di cui 300 in arrivo da Sassuolo), complice anche il cielo sereno garantito tutta la giornata, che ha sostituito le piogge che hanno perseguitato Bologna la vigilia e il giorno di Natale.

Bologna-Sassuolo: i tifosi rossoblù non vanno in vacanza

In tribuna sono ancora tanti i posti disponibili, mentre quelli nei distinti sono finiti questa mattina. Numeri non scontati, che riflettono l’entusiasmo di una città che non vede l’ora di tornare a seguire la propria squadra del cuore nonostante i giorni di festa.

Lo scorso anno ad esempio, il numero di spettatori è stato leggermente più basso. Per Bologna-Hellas Verona giocata il 30 dicembre si presentarono infatti in 26.484. Una gara che lasciò l’amaro in bocca: gli scaligeri portarono a casa i tre punti dopo l’espulsione di Pobega e lo sfortunato autogol di Castro all’ultimo minuto (3-2).

Alto invece il numero nella stagione 2023/24, l’anno di qualificazione in Champions League. Per la gara casalinga contro l’Atalanta giocata il 23 dicembre gli spettatori furono 28.082. Se facciamo un bel salto indietro nel tempo invece, nella stagione 2019/20 (quella prima del Covid) Bologna-Fiorentina giocata il 6 gennaio (1-1) registrò un totale di 22.653 spettatori.

2025, un anno da libri di storia

Un aumento significativo che dimostra la crescita fatta dal club di Saputo negli ultimi anni. La gara contro il Sassuolo è l’ultimo ballo di un anno a dir poco eccezionale che rimarrà per sempre nella storia. 2025 che è iniziato con il saluto del Bologna alla Champions League (non prima di aver battuto il Borussia Dortmund) e che è terminato con la conquista della primissima finale di Supercoppa Italiana.

Come il Bologna è arrivato a Riyadh? Riportando sotto le Due Torri un trofeo che la città non vedeva da 51 anni: la Coppa Italia. Il 14 maggio scorso, una città intera si è mossa a Roma fino ad arrivare allo stadio Olimpico. Al 53’, quando Dan Ndoye ha segnato il gol della vittoria, sono state infinite le lacrime di commozione.

Bologna-Sassuolo: occorre ritrovare il fattore Dall’Ara

Anche la stagione 2025/26 è partita con il piede giusto. Il Bologna è attualmente sesto in classifica di Serie A, peccato solo per qualche punto perso anche a causa dell’emergenza infortuni.

Contro il Sassuolo, i tifosi rossoblù sperano anche di guidare i felsinei alla vittoria dopo i due ko consecutivi al Dall’Ara. Prima la sconfitta per 3-1 contro la Cremonese, poi quella con la Juventus (0-1) caratterizzata anche dal rosso di Heggem che non potrà quindi giocare quest’oggi.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

