Bologna-Aston Villa è anche Italiano contro Emery: sfida tra allenatori da record

Bologna-Aston Villa è una sfida attesissima dai tifosi di entrambe le squadre che sognano di tornare ad alzare un trofeo dopo anni di digiuno. Alla guida di due grandi squadre, ci sono anche due condottieri come Vincenzo Italiano e Unai Emery che condividono tanto.

I due tecnici, nonostante i tanti giri per l’Italia uno e per l’Europa l’altro, hanno uno stretto legame che con le rispettive origine. L’allenatore rossoblù è legatissimo alla sua Ribera, in Sicilia, mentre quello degli inglesi ha un fortissimo legame con la Hondarribia, nei Paesi Baschi. Entrambi, appena hanno la possibilità, tornano a casa per riassaporare il gusto delle loro origini.

Emery l’uomo dei record in Europa League e non solo

Entrambi però hanno una certa predilezione, nel loro lavoro, per le avventure nelle Coppe Europee. Unai Emery ha vissuto delle vere e proprie epopee in Coppa, conquistando tre volte l’Europa League sulla panchina del Siviglia, due delle quali consecutive. La quarta è arrivata alla guida del Villarreal.

È l’allenatore con più vittorie all’attivo nelle tre competizioni continentali, rimasto in corsa tra tutte le coppe europee quest’anno. Ma soprattutto vuole la quinta Coppa. Un record che sarebbe quasi inarrivabile per chiunque e magari farebbe dimenticare l’onta della rimonta da record subita dal Barcellona quando ricopriva l’incarico di allenatore del PSG.

Italiano, l’imbattuto

Di fronte, però, Unai Emery con il suo Aston Villa avrà Vincenzo Italiano. I due si assomigliano tanto, perché oltre al legame con le origini, giocano con lo stesso modulo, amano giocare sempre in verticale e preparano le gare con maniacale attenzione alla tattica.

Per due volte, lo spagnolo alla guida del Villa ha avuto la meglio su Italiano. È però sempre accaduto in Inghilterra, in sfide singole nel mega girone iniziale. Mai i due si sono incrociati in una doppia sfida a eliminazione diretta: la specialità di Italiano.

Tra Fiorentina e Bologna, Vincenzo ha passato ben 11 turni di Coppa, senza mai perdere. Due annate in Conference a Firenze e i turni contro Brann e Roma sulla panchina del Bologna, e ora l’obiettivo è farli diventare 12 avendo ragione finalmente dell’Aston Villa di Unai Emery.

Fonte: Corriere di Bologna

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