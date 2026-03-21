Italiano re di coppe: terzo in Europa per quarti di finale giocati

Un nome, una garanzia. Quello di Vincenzo Italiano quando si parla di Coppe, sia nazionali che europee. Imbattuto in scontri con andata e ritorno nelle fasi finali di una competizione. E tra i migliori allenatori in Europa per quarti di finale giocati in 5 anni: per ora 9, meglio di lui solo due supertop. Con il Bologna, battuta la Roma, mister Italiano approda di nuovo ai quarti, questa volta di Europa League. Troverà come avversario l‘Aston Villa di Emery.

Italiano nella top tre di allenatori in Europa

In una classifica degli allenatori nei top cinque campionati europei ad aver raggiunto il maggior numero di quarti di finali nelle Coppe (esclusa la Supercoppa), Italiano si aggiudica -per ora- la medaglia di bronzo. Condivide il podio con due mostri sacri: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Nelle ultime cinque stagioni Vincenzo Italiano ha raggiunto 9 volte i quarti di finale tra Conference, Europa League e Coppa Italia.

Prima con la Fiorentina: 7 quarti giocati. E poi con il Bologna. In 2 annate, 2 volte, arrivando la scorsa stagione a sollevare la Coppa Italia: vincendo una finale che gli era sfuggita precedentemente. Ora Italiano ha davanti altre due gare da giocare valide come quarti di finale. Con le partite di Europa League contro l’Aston Villa raggiungerà Ancelotti a quota 11 nella speciale classifica. Mentre Guardiola (eliminato quest’anno in Champions col suo City agli ottavi) rimane avanti con 12 gare giocate.

Il segreto di Vincenzo, il re di Coppe. Vuole confermarsi contro l’Aston Villa

Qual è la chiave per questa continuità di risultati? Una delle mosse preferite di mister Italiano, è sotto gli occhi di tutti: il coinvolgimento di tutti i giocatori in rosa. 30, in totale ne ha schierati in questa stagione con il Bologna e in Serie A record di 144 cambi utilizzati sui 145 disponibili. Oltre alle 90 formazioni diverse in 90 gare. I suoi turnover erano già famosi a Firenze dove per 136 partite non aveva mai schierato lo stesso 11 titolare.

Questa mossa si è rivelata vincente per Vincenzo Italiano: sconfitta la Roma nell’euroderby, il suo Bologna arriva ai quarti di finale di Europa League. Incontrerà un avversario duro, l’Aston Villa di Emery. I Rossoblù hanno già incrociato la loro strada con la squadra di Birmingham due volte in Europa, uscendone sempre sconfitti. E l’allenatore degli inglesi è un veterano della competizione. Una grande sfida per il Bologna di mostrare tutta la sua ambizione e per il suo allenatore di confermarsi un “copetero”.

Fonte: Dario Cervellati, Stadio

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