Bologna-Roma, Dall’Ara gremito ma non sold-out

Sarà un Dall’Ara con tanti tifosi rossoblù e non solo, ma non sarà un Dall’Ara stracolmo quello che domani sera accoglierà Bologna e Roma. Nemmeno l’ottavo di finale di Europa League, contro una rivale italiana sembra smuovere completamente gli animi dei tifosi rossoblù.

I due mesi e oltre di crisi e la sconfitta contro l’Hellas Verona hanno sfreddato e non poco il calore dei tifosi bolognesi intorno alla squadra. Ne risentono dunque i numeri delle presenze allo stadio. Domani sera, alle 18:45 (complice forse anche l’orario, ndr), al Dall’Ara non ci sarà il tutto esaurito, i numeri sono in crescita, il club spera nel botteghino dell’ultimo minuto, ma potrebbe non bastare.

Bologna-Roma, obiettivo 27 mila

Sugli spalti del Dall’Ara ci saranno sicuramente 25 mila spettatori. La quota è stata raggiunta nella giornata di ieri e ha sicuramente strappato un sorriso, visto che non si tratta di campionato. Tuttavia, l’obiettivo a questo punto è quello di aumentare ancora le presenze a 27 mila.

Obiettivo non impossibile, ma sicuramente raggiungibile anche ambizioso visto che i biglietti restanti sono spalmati su tutti i settori dell’impianto bolognese. A questo obiettivo hanno certamente contribuito anche i tifosi giallorossi che saranno in circa 900. Nonostante le limitazioni dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive presso il Viminale, i tifosi della Roma residenti fuori dalla provincia della Capitale hanno risposto presente e contribuiranno a scaldare l’atmosfera.

All’Olimpico oltre 3 mila rossoblù

Per il ritorno, in maniera proporzionale, l’esodo verso Roma di tifosi del Bologna sembra essere ingente ma non enorme. Infatti, per la gara di giovedì prossimi sono stati venduti circa 3200 biglietti. Numeri importantissimi ma non clamorosi, nessun boom di richieste.

Anzi, restano a disposizione 250 biglietti e c’è ancora una settimana per acquistarli. Negli ultimi giorni, comunque non ci sono state accelerazioni, quindi è possibile che parte di questi 250 tagliandi resti invenduta. Vedremo.

