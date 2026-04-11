Face to Face, Bologna-Lecce: Italiano imbattuto da Di Francesco

Archiviata la prima parentesi europea, domani torna la Serie A: dopo il ko casalingo in Europa League contro il Villa, il Bologna scenderà nuovamente in campo al Dall’Ara per affrontare il Lecce di Eusebio Di Francesco. Una sfida importantissima in chiave salvezza per la squadra salentina, ma il bilancio del suo tecnico contro Italiano preannuncia un weekend in salita.

Al momento in piena zona retrocessione, il Lecce galleggia a quota 27 a pari punti con la Fiorentina. Sarà il rush finale di campionato a decidere chi avrà la meglio, a partire da domani: sotto le Due Torri, li aspetta un Vincenzo Italiano ancora imbattuto.

Bologna-Lecce, la panchina di Di Francesco è a rischio

Il futuro di Eusebio Di Francesco è pericolosamente in bilico. Il tecnico, arrivato sulla panchina del Lecce la scorsa estate, ha un contratto in scadenza a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Obiettivo che, giornata dopo giornata, sembra sfumare sempre di più e già da domani potrebbe diventare parecchio complicato da raggiungere. Il Lecce viene da tre sconfitte consecutive contro Atalanta, Roma e Napoli: tre big che hanno interrotto per settimane l’avanzamento del club in classifica.

Italiano vs Di Francesco

Contro il Bologna proveranno l’inversione di rotta, confidando nell’esito del match di lunedì tra Fiorentina e Lazio. Tuttavia, i precedenti non sono affatto favorevoli ai salentini perché Di Francesco non ha mai vinto contro Vincenzo Italiano.

I precedenti sono sei e l’ultimo risale alla gara d’andata tra Lecce e Bologna, finita in pareggio grazie alla rete dell’ultimo secondo segnata da Francesco Camarda. Un punto per Eusebio, quello che non era riuscito a strappare nei tre incontri precedenti. Il doppio confronto del Bologna col Venezia nella scorsa stagione aveva decretato un solo vincitore: prima il 3-0 al Dall’Ara, poi lo 0-1 allo Stadio Penzo. Anche quando i due allenatori sedevano sulle panchine di Frosinone e Fiorentina la musica era la stessa: un pareggio e una pesantissima sconfitta per 5-1 al Franchi di Firenze. Idem nella stagione 2020/21, quando Italiano compì l’impresa con lo Spezia.

Domani il confronto: riuscirà Di Francesco a portare il Lecce fuori dalla zona retrocessione? Ma soprattutto, chi avrà la meglio tra i due allenatori?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook