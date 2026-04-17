Fanta BFC – 33° Giornata: Juventus-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Fuori dall’Europa League dopo la batosta di ieri, il Bologna ha una sola possibilità: giocare. Giocare per dimenticare il 4-0 ma anche e soprattutto per continuare a provare emozioni speciali assieme ai tifosi. Perché quanto accaduto quest’anno non deve essere una fine ma un inizio, una lezione di maturità per spingere sull’acceleratore fino all’ultimo.

Il match di domenica sarà contro la Juventus allo Stadium, un’autentica prova di maturità in questo senso. I rossoblu riusciranno a riaprire la lotta per i piazzamenti europei?

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Bernardeschi; Orsolini, Castro, Rowe.

Ballottaggi: Heggem-Vitik 60-40%, Miranda-Joao Mario 55-45%

Squalificati: –

Indisponibili: Skorupski (rientra alla 37ª), Dominguez e Casale (qualche settimana), Dallinga (da valutare)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Orsolini: Orso is back e, finalmente, l’entusiasmo che lo contraddistingue da sempre è tornato anche in campo. Ottimo contro il Lecce, buono contro il Villa e pronto a sfidare la sua ex squadra: il numero 7 vuole riprendersi Bologna.

Rowe: Non consigliare Rowe sarebbe una follia. Lo stato di forma parla da sé.

Chi evitare?

Ravaglia: Anche ieri ha effettuato ottime parate tra cui un rigore, eppure nell’arco dei novanta minuti commette qualche imprecisione. A maggior ragione se posto davanti a una squadra offensiva come la Juventus, anche se speriamo di sbagliarci.

La sorpresa

Ferguson: Allo Stadium ha già segnato. Certo, era un altro Lewis e il gol non è la pretesa principale del suo match, ma in mezzo al campo fa sempre il suo. Perché non dargli fiducia?

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook