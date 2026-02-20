Alexandersson: «Non è finita, abbiamo ancora due tempi da giocare a Bologna»

I rossoblù tornano da Bergen soddisfatti. Su un campo tutt’altro che in buone condizioni, il Bologna è riuscito a sconfiggere il Brann per 1-0 grazie al gol del Toto Castro e si è portato a casa la gara di andata dei play off di Europa League.

Tuttavia, vietato cantar vittoria prima di giovedì prossimo, giorno in cui saranno i felsinei ad ospitare il Brann tra le mura del Dall’Ara.

Lo stadio rossoblù non è un campo facile per il Bologna nell’ultimo periodo, e lo sa bene l’allenatore del Brann Freyr Alexandersson, che cercherà di sfruttare proprio questo fattore. Al termine della gara di ieri, il tecnico della squadra norvegese ha analizzato la sconfitta contro il Bologna, di seguito riportiamo le sue parole.

Sulla prestazione del Brann contro il Bologna

«Il Brann può essere orgoglioso della prestazione odierna. Abbiamo giocato contro una squadra di Serie A, la squadra che ha creato più occasioni in Europa League in questa stagione. Una squadra che domina sempre le sue partite. Sarò molto deluso se la gente non riuscirà a mettere le cose in prospettiva».

L’avvertimento al Bologna per la gara di ritorno

«È solo il primo tempo di una sfida che si gioca su 180’. Il calcio è uno sport in cui tutto può succedere: se a Bologna segniamo per primi, la situazione si farà interessante e sarà interessante vedere quale approccio adotteranno alla partita in casa loro».

«Ho avuto la sensazione che avessimo il controllo della situazione dei ritmi per gran parte della sfida e abbiamo provato di tutto per costruire qualcosa, ma dobbiamo essere onesti: i margini per noi sono stati ridotti. Ma non è finita, abbiamo ancora due tempi da giocare a Bologna».

Sul gol subito e le critiche dei tifosi al portiere del Brann

«Abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Non posso dire altro se non che secondo me avremmo dovuto pararlo, ma il calcio è così. Dyngeland è stato fantastico in molti altri momenti della gara».

Sull’occasione di Thorsteinsson e la grande parata di Skorupski in Brann-Bologna

«Quella parata di testa di Skorupski è la più incredibile che abbia mai visto».

Fonti: Il Resto del Carlino, VG Sport Norway, Aftenposten

