Grosso: «Siamo preparati per provare a fare la gara. Bologna ha la consapevolezza delle grandi»

Arriva da vicino l’avversaria di questa sera per il Bologna, il Sassuolo di Fabio Grosso: esattamente 67km tra i due stadi, ma di strada i neroverdi ne hanno già fatto tanta raccogliendo ben 21 punti. Una sfida delicata per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che al ritorno dalla Supercoppa affronteranno una squadra reduce dalla sconfitta interna con il Torino ma capace di strappare un 2-2 a San Siro contro il Milan solo qualche giorno prima.

Grosso presenta la gara

Uno degli eroi del mondiale 2006, che ha fatto gioire tutta Italia in quella notte magica del 9 luglio, siede ora sulla panchina degli emiliani e sarà questa sera al Dall’Ara. Il tecnico neroverde ha presentato la gara soffermandosi sul rientro dei suoi due attaccanti: «Pinamonti sta meglio. E’ rientrato in gruppo e capiremo che tipo di utilizzo farne, è un giocatore importante per noi. Negli ultimi giorni abbiamo ritrovato anche Skjellerup dopo una lunga assenza». Andrea Pinamonti ha segnato 4 gol e servito 2 assist in 15 partite ed è punto di riferimento per l’offensiva del Sassulo.

Affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano

Giocare contro i rossoblù è una sfida per tutti, anche per un allenatore si giovane ma con già dell’esperienza importante alle spalle. L’ex terzino spiega come il Bologna sia una squadra molto forte ma la sua formazione sia pronta per affrontarla: «vogliamo fare la partita cercando di ottenere il risultato come ogni volta. Conosciamo questa squadra costruita negli anni e che ha raggiunto la consapevolezza delle realtà forti del nostro campionato, con le qualità all’interno e due finali in due anni. Ci siamo preparati per provare a fare la gara perché quando lo fanno gli avversari poi ci sovrastano».

Il Sassuolo di Grosso da trasferta, oggi Bologna

Al momento i neroverdi hanno conquistato dieci punti in casa e undici lontano dal Mapei, proprio l’ultima gara interna con il Torino gli ha visti perdere per 0-1: «Tutte le partite sono esperienze e proviamo a prendere gli insegnamenti, alla lunga poi quando le cose succedono più volte e no riesci a porre rimedio la domanda te la devi porre. Nei percorsi ci sono gli alti e bassi, la bravura è cercare di essere migliori rispetto alla gara precedente».

Sul tema legato ad una maggior resa in trasferta Grosso analizza: «Noi ci sproniamo a prescindere da quello che succede intorno. A volte riesci a esprimere le tue qualità a volte lo fanno gli avversari. Andiamo avanti a lavorare, cercheremo di fare una grande prestazione altrimenti non riesci a portare punti. Creiamo e segniamo tanto, ma per fare una cosa può essere che ne concedi altre. Provare a fare quello che facciamo noi per una neo promossa non è mai facile, ma ci crediamo».

Fonte: Massimo Boccucci – Stadio

