Quasi due settimane dopo l’inebriante vittoria con il Napoli, tornano ad accendersi i fari della Serie A sul Bologna. Nel primo pomeriggio di domani, i Rossoblù, con circa 2000 tifosi attesi al seguito, daranno il via ad Udine alla dodicesima giornata di Serie A. Una giornata ricca di big match e scontri ad alta quota che, con i giusti incastri, potrebbe regalare ai ragazzi di Italiano anche un possibile sorpasso in classifica. E se il calendario sorride, non si può dire lo stesso dell’infermeria, riempitasi improvvisamente nell’ultimo periodo. Tra disdette e recuperi, vediamo i convocati Rossoblù per Udinese-Bologna.

Udinese-Bologna: i convocati di mister Italiano

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini.

Mancherà all’appello ancora una volta, si spera l’ultima, Ciro Immobile. Nonostante sia tornato in gruppo, come Ravaglia, nell’allenamento di ieri, infatti, bomber Ciro non farà parte del gruppo che partirà alla volta di Udine. I motivi dell’esclusione potrebbero essere chiariti nella conferenza stampa di oggi da Italiano stesso ma, al momento, l’ipotesi più verosimile è che il mister abbia rinunciato all’attaccante napoletano in maniera esclusivamente precauzionale, visto il solo allenamento nelle gambe dopo un infortunio così lungo.

