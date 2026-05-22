L’incontro tra Italiano e il Bologna: la lunga attesa può giocare contro

La scelta di Antonio Conte di lasciare il Napoli è solo l’epicentro del terremoto che colpirà le panchine della Serie A. Le prossime scosse sono previste in varie città d’Italia e Bologna sarà una di quelle: a partire da lunedì, a bocce ferme, Vincenzo Italiano e la società rossoblù consumeranno finalmente l’incontro che tirerà le somme del futuro.

Come scrive Gianmarco Marchini su Il Resto del Carlino, le intenzioni del Bologna sono ormai risapute. Le ha ribadite anche l’amministratore delegato Claudio Fenucci alla presentazione dei candidati all’European Golden Boy: «Italiano è il nostro allenatore, non solo perché ha un contratto in essere, ma anche perché è contento del percorso che ha costruito coi nostri giocatori in questi due anni» ha detto ai microfoni di SkySport meno di 48 ore fa.

Bologna, le parole di Claudio Fenucci su Italiano

Di mezzo non c’è solo un contratto (valido fino a giugno 2027), ma anche di legame con una società che lo ha voluto e sostenuto. «Non si tratta solo di un fatto contrattuale» – ha aggiunto Fenucci – «ma anche di empatia e del nostro rapporto con il mister. Il nostro desiderio è quello di proseguire questo percorso insieme». La linea del Bologna è netta: la società non si è mai nascosta dietro a un dito, ma i dubbi su quella che potrebbe essere invece la decisione di Vincenzo Italiano non mancano.

«Spero che come noi abbiamo stima nei suoi confronti, anche lui la abbia nei nostri e che voglia condividere il progetto che ripartirà. La prossima settimana ci vedremo per parlare dei programmi» ha concluso l’ad rossoblù.

Il valzer delle panchine

Qualora le intenzioni del tecnico dovessero coincidere con quelle del Bologna, la piazza rossoblù si aspetterà una stagione ambiziosa. Nel frattempo Allegri sembra propenso alla permanenza al Milan, mentre le panchine di Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina e Juventus sembrano essere particolarmente in bilico.

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