Italiano nel confronto con la squadra: «Dobbiamo svoltare per i nostri tifosi»

Ieri mattina mister Vincenzo Italiano ha parlato con la sua squadra in un confronto necessario dopo un’altra sconfitta: il Bologna ha bisogno di una svolta. E i suoi tifosi hanno bisogno di tornare ad esultare. Il tecnico lo sa: «Dobbiamo svoltare anche per i nostri tifosi. Non possiamo rischiare di disperdere il loro calore, è tornato il momento di ridargli le gioie che meritano». Visto il supporto che non è mai mancato, da ultimo nel corteo pre Bologna-Milan. Ma come si arriva a questa svolta?

Bologna: i problemi della squadra.

Per cambiare rotta, serve capire innanzitutto quali sono i problemi del Bologna: sicuramente se ne è parlato nel confronto tra Italiano e la squadra. I tanti impegni settimanali che prosciugano le forze sono uno dei fattori del calo dei Rossoblù. Sono un problema per quelle squadre che dovrebbero essere abituate (tanti i discorsi nell’ultimo periodo sul tema), figurarsi per un gruppo che non lo è. Italiano lo sa bene, e sa anche che un conto è giocare di martedì o mercoledì in Champions, un altro di giovedì in Europa League.

Uno dei dati del Bologna che più preoccupa è il numero di gol subiti. Per un reparto difensivo poco solido con singoli che sbagliano, ma anche poco coperto con un centrocampo che non filtra come dovrebbe.

Al Bologna serve la svolta, ma Italiano è convinto: nessun cambiamento sul piano tattico

La filosofia di gioco di Italiano che ha fruttato nella prima parte di campionato, ora sembra tradire il Bologna. La pressione alta sbilancia in avanti una squadra che sta subendo troppo. L’aggressività, gli uno contro uno rendono lo sforzo fisico e mentale ancora più duro. E allora forse serve rivisitare l’assetto tattico di una squadra che sembra particolarmente in difficoltà quando gioca in casa. Perché lo ammette anche Freuler nel post partita di Bologna-Milan che qualcosa è stato cambiato nelle partite in trasferta. E infatti vediamo un Bologna più equilibrato che costruisce ma pensa anche a non rischiare troppo. In casa invece i Rossoblù sono ancora alla ricerca di una vittoria e di un cleen sheet che mancano da tempo.

Italiano ha le idee chiare: nessuna rivoluzione sul piano tattico. Stravolgere significa tradire un’idea di gioco che per un certo periodo aveva portato risultati, per il mister significa venir meno alla propria filosofia. Ma forse non serve stravolgere, solo mettere a punto qualcosa: correggere posizioni, metterci più attenzione, rivisitare e adeguare la tattica. Per tornare a vedere i risultati e i tifosi che gioiscono.

