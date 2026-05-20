Italiano prepara la sorpresa all’Inter

Sabato pomeriggio al Dall’Ara arriva l’Inter, fresca campione d’Italia e rinvigorita dai festeggiamenti fino a tarda serata di domenica. Il club nerazzurro ha già annunciato che permetterà ai suoi calciatori che parteciperanno all’imminente Mondiale di disertare la trasferta bolognese. La sfida contro un’Inter rimaneggiata non cambierà il piano tattico di Italiano. L’allenatore rossoblù vuole proseguire con il filotto di vittorie e gli scalpi alle big. Dopo le convincenti prove contro Napoli e Atalanta, il mister e la squadra vogliono il terzo successo di fila contro una big.

Italiano a caccia del risultato

In questa stagione contro i nerazzurri, il Bologna ha raccolto 1 vittoria e 1 sconfitta. All’andata in Serie A, a Milano, i rossoblù uscirono sconfitti per 3-1, mentre nella semifinale di Supercoppa Italiana il Bologna si impose ai calci di rigore dopo la parità dei tempi regolamentari, e si regalò la finale contro il Napoli.

Ai fini della classifica non c’è più niente da raggiungere: nonostante il successo di Bergamo, il Bologna non farà parte delle competizioni europee della prossima stagione. Le insidie dalle retrovie sono state scongiurate: Italiano ha centrato matematicamente l’ottavo posto. L’attuale posizione in classifica è il secondo miglior risultato della storia rossoblù da quando la Serie A esiste a 20 squadre. Ed è il terzo in assoluto dal 2000, quando Guidolin arrivò settimo nella stagione 2001-2002 (campionato a 18 squadre).

Italiano vuole regalarsi il successo nell’ultima partita di campionato: sta preparando la sorpresa all’Inter e ai tifosi rossoblù, a cui manca una vittoria pesante (in casa) dal 9 novembre scorso, quando il Bologna sconfisse il Napoli di Conte per due reti a zero, in una delle partite più belle del ciclo di Vincenzo Italiano.

Massimo Vitali nell’edizione odierna de il Resto del Carlino sviscera i posizionamenti dell’allenatore, da quando sedeva sulla panchina della Fiorentina. Nel primo anno di ‘Viola’ conquistò il settimo posto con 62 punti (2021-2022), l’ottavo con 56 punti (2022-2023), stessa posizione l’anno seguente con 62 punti (2023-2024). Nella scorsa stagione, dopo il trionfo storico di Roma, il Bologna di Italiano chiuse al nono posto in campionato con 62 punti. Se vincesse contro l’Inter, i rossoblù raggiungerebbero quota 58 punti.

Nella storia del Bologna solo due allenatori hanno chiuso ottavi: Renzo Ulivieri nel 1997-1998 e Gigi Maifredi nel 1989-1990. A queste altezze cronologiche i posizionamenti valsero la qualificazione in Coppa Uefa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook