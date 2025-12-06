Italiano vs Sarri – Il vento sta cambiando

Per la prima volta, Maurizio Sarri si misurerà con il Bologna di Vincenzo Italiano. Di precedenti tra i due ce ne sono, così come tra Sarri e il club rossoblù, ma il tutto è più della somma delle sue parti. Una sfida inedita, preceduta da una storia di incontri che sta cambiando la sua rotta.

Lazio-Bologna: i precedenti sorridono ai biancocelesti

Come detto, Maurizio Sarri ha già sfidato Vincenzo Italiano in diverse occasioni, ma tutte alle stesse condizioni: le squadre a scendere in campo erano Lazio e Fiorentina. In tutto sono 6 i precedenti tra i due allenatori, con un bilancio che sorride a quello biancoceleste: quattro vittorie per lui, un solo pareggio e una sconfitta. Lo stesso vale per il Bologna. Sarri ha incontrato i colori rossoblù in ben 18 occasioni e il resoconto parziale è di dieci vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Inversione di rotta

Una veloce lettura dei dati sembra far pendere la bilancia a favore del tecnico della Lazio, ma gli ultimi scontri accendono un campanello d’allarme. L’ultimo match tra Sarri e Italiano l’ha vinto quest’ultimo con un rimontone al Franchi nel febbraio 2024. Anche l’ultimo incontro tra Vincenzo e la squadra biancoceleste ci ricordiamo tutti com’è terminato: una manita a zero. E l’ultima volta che Sarri ha sfidato il Bologna? Come dimenticare la rovesciata olimpica di El Azzouzi e il destro di Joshua Zirkzee.

L’appuntamento al prossimo capitolo della storia è fissato per domani alle ore 18: è solo un caso o il vento sta cambiando? I numeri raccontano storie separate, quella di Italiano e quella del Bologna, ma il valore della sfida va oltre la somma delle due parti. Il contesto è cambiato: il nuovo binomio Italiano-Bologna può definitivamente rompere gli equilibri?

