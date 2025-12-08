Jens Odgaard protagonista contro la Lazio

Protagonista rossoblù della sfida di ieri con il Napoli è stato Jens Odgaard. Decisivo -insieme a Ravaglia- per portare a casa un punto che il suo allenatore ha definito positivo. Il danese è la realizzazione di quell’equilibrio che avevamo invocato: segna un gol da rapace dell’area di rigore e copre in fase difensiva.

Jens – gol: un rapporto felice

All’Olimpico Odgaard risponde all’1-0 dell’altro danese Isaksen. E lo fa da vero centravanti: rapido e lucido nel tap in per il pareggio. E pensare che quando giocava da punta nel Bologna di Motta non si trovava poi così bene: dopo i primi due gol nelle prime due partite aveva perso efficacia.

È servito Vincenzo Italiano per la mossa vincente di spostare il danese sulla trequarti. È l’ottobre del 2024, ed è la svolta: Odgaard chiude la stagione con 6 reti. In quest’annata è partito ancora più forte: già a quota 5 gol tra Serie A ed Europa League.

Odgaard è diventato imprescindibile

Per quanto sia quasi impossibile parlare di titolarità con Italiano, Odgaard è uno dei Rossoblù che vede più spesso il campo. E non senza motivo. Oltre a gol e assist, il danese è una sicurezza anche in fase difensiva. Contro la Lazio, 3 chiusure, 6 recuperi e vinti metà dei duelli tentati. Numeri che per un trequartista non sono affatto male.

La prestazione di ieri conferma un trend che va avanti da un anno: Odgaard è fondamentale in questo Bologna. Per questo, Italiano difficilmente riuscirà a privarsene nelle prossime due partite contro Celta Vigo e Juventus. Jens è pronto a fare gli straordinari.

