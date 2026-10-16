La rincorsa di Dovbyk: al lavoro a Casteldebole per riprendersi l’attacco

Artem Dovbyk non vede l’ora di scendere in campo: dopo aver rinunciato alla convocazione in nazionale per lavorare a Casteldebole nelle tre settimane di sosta, ora vuole affrettare i tempi. Reduce dal lungo stop della scorsa stagione, l’attaccante ucraino ha dovuto scegliere: partire per le sfide di Nations League o rimanere a Bologna per mettersi finalmente al passo con i compagni. Ha scelto la seconda e ora ha voglia di dimostrare.

Da quando c’è Raffaele Palladino sulla panchina, i rossoblù hanno dovuto ingranare la marcia durante gli allenamenti. In particolare proprio Dovbyk, che con le sedute personalizzate ha potuto lavorare anche sui movimenti sui quali stava avendo difficoltà.

Artem Dovbyk: fisico e mentalità per tornare grande

Il fisico conta tanto quanto la mentalità. L’attaccante ucraino si è reso conto che stanno passando treni importanti, sui quali vuole salire subito per non restare fermo al punto di partenza. Ora, a competere con lui per il ruolo di centravanti c’è anche Jay Enem, entrato nelle grazie di Palladino dopo aver portato il Bologna alla vittoria contro il Lecce. In quell’occasione, Enem è stato preferito allo stesso Dovbyk: probabilmente una scelta tattica, che però si è rivelata vincente e che avrà sicuramente fatto riflettere il tecnico.

Il trio d’attacco: Palladino ha l’imbarazzo della scelta

Riflessioni dovute, che non mettono però in dubbio la stima di Palladino nei confronti di Artem. Come scrive Claudio Beneforti su Stadio, a parità di condizione, Dovbyk è il primo della lista. Ad oggi le condizioni non sono le migliori, ma il Bologna ne era già a conoscenza in estate, eppure lo ha voluto a tutti i costi. Adesso c’è anche Enem, voglioso di mettersi in mostra dopo l’exploit di domenica scorsa al Via del mare.

Tre attaccanti con caratteristiche tecniche differenti. Un’ottima arma a disposizione di Palladino, che potrà scegliere chi impiegare a seconda delle partite che vorrà costruire e dell’avversario che dovrà affrontare, a partire dall’Inter.

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