Lecce-Bologna 1-2, prima vittoria dell’anno e soddisfazione per Palladino

Dopo un inizio di campionato difficile, il Bologna ha finalmente centrato la sua prima vittoria stagionale: il 2-1 ottenuto ieri pomeriggio allo Stadio Via Del Mare di Lecce porta la firma di Riccardo Orsolini e Jay Enem, ma anche quella del neo-allenatore rossoblù Raffaele Palladino, arrivato sotto le Due Torri dopo l’esonero lampo di Domenico Tedesco.

A Lecce il Bologna di Palladino ottiene la prima vittoria della sua stagione. Il neo-mister rossoblù: «Ho visto il fuoco dentro i miei ragazzi, serviva una scintilla ed è finalmente arrivata»

Nelle prime 6 giornate del campionato di Serie A 2026-2027, il Bologna ha portato a casa 5 punti (corrispondenti a tre sconfitte, due pareggi e una vittoria e attualmente equivalenti al tredicesimo posto in classifica). Di questi, però, ben 4 sono arrivati nelle ultime due partite, ovvero da quando l’ex allenatore di Monza, Fiorentina e Atalanta ha preso il controllo della panchina rossoblù. Quello di Lecce è anche il secondo risultato utile consecutivo per il Bologna, che era reduce dall’1-1 casalingo ottenuto contro il Torino prima della sosta per le Nazionali.

L’era Palladino, insomma, si è aperta con un pareggio e un successo fondamentale per la graduatoria e per il morale. Sul numero odierno di Stadio, Dennis Magrì riporta le parole del tecnico napoletano: «Era importante portare a casa punti, siamo felici di aver conquistato il bottino pieno. È stato un mese complicato per i ragazzi, ma anche vincere nella sofferenza è fondamentale, ho visto il fuoco dentro. Mi è piaciuto il coraggio della squadra, che ha voluto vincere a tutti i costi».

Dopo l’1-1 siglato da Amar Fatah, infatti, la partita stava pendendo maggiormente dalla parte dei salentini. Al 75′ è poi arrivato il provvidenziale 2-1 di Jay Enem, alla sua prima rete in rossoblù. «Serviva una scintilla ed è arrivata, anche se il successo non nasconde le difficoltà: c’è tanto da migliorare e lo sappiamo – prosegue Palladino – Ad esempio dobbiamo leggere meglio i momenti della partita, quando si riconquista la palla bisogna tenerla di più e giocarla meglio».

Tutti a disposizione da domani

Tornando ai numeri, mister Palladino non si lascia trascinare dalle statistiche. «Non voglio dare una percentuale sul nostro stato di crescita, anche perché non ho mai avuto la squadra totalmente a disposizione – conclude – In tre settimane ho lavorato con dieci calciatori perché gli altri undici erano in Nazionale. Il nostro campionato è praticamente iniziato contro il Lecce, ma il vero lavoro inizierà da martedì (ovvero domani, ndr), quando avrò finalmente tutti a disposizione».

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