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Verso Lecce-Bologna, il peso della pausa Nazionali: chi può arrivare più “stanco”
Bologna e Lecce si avvicinano alla sfida di campionato dopo una pausa internazionale vissuta con carichi differenti. I numeri di Transfermarkt premiano i salentini sul piano del minutaggio, ma sarà il campo a dire quanto questo aspetto potrà incidere.
La pausa per le nazionali lascia numeri diversi sulle scrivanie di Bologna e Lecce. In vista della sfida al Via del Mare, in programma domani alle 15, il dato che emerge dalla classifica stilata da Transfermarkt riguarda il minutaggio complessivo accumulato dai calciatori dei due club impegnati con le rispettive selezioni, dalle nazionali maggiori fino all’Under 19. Un indicatore che offre una prima chiave di lettura sul possibile dispendio di energie in vista della ripresa del campionato per il Bologna.
Nazionali rossoblù, oltre quota 1.600 minuti
Secondo i dati di Transfermarkt, i nazionali rossoblù hanno raggiunto quota 1.699 minuti giocati, piazzando il Bologna al settimo posto della graduatoria. Parte alta della classifica, alle spalle di Milan, Atalanta, Inter, Napoli, Torino e Juventus. Il Lecce, invece, si ferma a 794 minuti, con un divario di 905 minuti rispetto agli emiliani.
La differenza è significativa: il carico complessivo del Bologna è infatti superiore di oltre il 100% rispetto a quello dei salentini. Tradotto in tempo effettivo, si tratta di oltre 15 ore di gioco in più distribuite tra i calciatori rossoblù convocati. Un dato che però non può essere sufficiente, da solo, a stabilire quale delle due squadre arriverà alla partita nelle condizioni fisiche migliori.
Lecce-Bologna, le rispettive energie dopo la sosta
Considerando l’ampia differenza di impiego, quello che conta maggiormente per il Bologna è la gestione delle energie. Questo elemento potrebbe incidere sulle valutazioni relative alla formazione e alle rotazioni.
Per comprendere il peso effettivo di questo dato, tuttavia, occorre considerare anche il numero di partite disputate da ciascun calciatore, gli intervalli tra gli impegni e i tempi di rientro dai rispettivi ritiri. Il minutaggio complessivo, quindi, non coincide automaticamente con la stanchezza.
Il dato sorride davvero ai salentini?
Sulla carta, il Lecce arriva alla sfida con un carico internazionale più leggero. Il Bologna, al contrario, deve fare i conti con un numero maggiore di minuti accumulati dai propri convocati. È un elemento statistico da tenere d’occhio, sì, ma da guardare anche con fiducia nei confronti di un gruppo, quello dei Nazionali rossoblù, che si è reso evidentemente molto valido agli occhi dei rispettivi ct. La verifica decisiva, però, arriverà domani, direttamente sul campo di gioco.
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