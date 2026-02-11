Lontano da Casa – Sesto gol stagionale per Raimondo, l’esordio di Holm tarda ad arrivare

Ecco una nuova puntata di Lontano da Casa, la rubrica che si occupa dei giocatori del Bologna in prestito in altre squadre.

Serie A – Ancora zero minuti per Holm alla Juve. Neanche una vittoria per Fabbian alla Fiorentina

Scialbo 0-0 nello scontro diretto in chiave salvezza tra il Verona e il Pisa (rispettivamente ultimo e penultimo in Serie A). Ciononostante, Michel Aebischer ha collezionato un’altra presenza da titolare e ormai è una delle pedine più importanti della squadra toscana: per lo svizzero 23 presenze in campionato, condite da un gol, un assist e il 92% di titolarità.

Il debutto di Emil Holm con la Juventus, invece, deve ancora arrivare: con 4 assist e una rete in 11 presenze, il terzino destro svedese è stato uno dei protagonisti dell’ottima prima parte di campionato del Bologna. Durante il calciomercato invernale il classe 2000 si è trasferito ai bianconeri con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma finora non è stato utilizzato neanche una volta da mister Spalletti. Giovanni Fabbian, invece, ha già all’attivo 4 presenze con la Fiorentina (tre in campionato e una in Coppa Italia). Il giocatore veneto è subentrato per gli ultimi 17′ anche nel recente 2-2 contro il Torino. La Viola continua a occupare la terzultima posizione in classifica.

Estero – Come se la stanno cavando i giocatori rossoblù in prestito lontano da Bologna?

Per quanto riguarda i giocatori rossoblù militanti all’estero, il difensore serbo Mihajlo Ilic ha collezionato la sua seconda partita da 90′ con la maglia dell’Anderlecht. La squadra belga è stata sconfitta dal Genk ed è quarta in Pro League. Tre presenze, una rete e il 100% di titolarità per Jesper Karlsson, passato agli olandesi dell’Utrecht (tredicesimi in Eredivisie) dopo l’esperienza in Scozia con l’Aberdeen (con cui ha segnato 5 gol in 18 presenze). Insomma, il rendimento dell’attaccante svedese lontano dalla Due Torri è ottimo. Oussama El Azzouzi, al contrario, non è stato convocato per l’ultima partita del suo Auxerre, impegnato in casa contro il Paris FC del (già) ex rossoblù Ciro Immobile (già titolare). Il centrocampista olandese di origini marocchine, in prestito secco, ha all’attivo un gol e 11 presenze in Ligue 1.

Serie B e C – Il Frosinone di Raimondo perde il big match contro il Venezia, Anatriello debutta con il suo nuovo club

Ancora una rete (la sesta stagionale) per Antonio Raimondo, a quota 22 presenze con il Frosinone. Nonostante il gol del centravanti ex Bologna Primavera, i ciociari sono stati sconfitti 2-1 dal Venezia capolista e sono scivolati al terzo posto del campionato cadetto. La lotta per la promozione è più accesa che mai. Ai piani bassi della classifica, al contrario, il neopromosso Pescara è a grosso rischio retrocessione. Scarso anche il rendimento del rossoblù Orji Okwonkwo: per lui 10 presenze e lo 0% di titolarità. A metà classifica, rispettivamente al sesto e al settimo posto, militano invece il Modena di Niklas Pyyhtiä (a quota 22 presenze con i canarini) e il Cesena di Tommaso Corazza (appena sbarcato in Romagna dopo i 3 gol, 2 assist e 16 presenze ottenuti con il Pescara).

Infine, un aggiornamento sui giocatori del Bologna in prestito in Serie C. Gennaro Anatriello ha collezionato la sua prima presenza con il Lumezzane, entrando a gara in corso. Maglia da titolare, invece, per il suo compagno Riccardo Stivanello (storico capitano della Primavera rossoblù). Stasera alle 20:30 scenderanno in campo per la 26^ giornata di campionato il Trento di Tommaso Ebone (8 presenze e una lunga serie di infortuni) e la Pro Patria di Mattia Motolese (a quota 18 presenze). Domani sarà invece il turno del Carpi di Manuel Rosetti (21 presenze e un assist) e del Campobasso di Tommaso Ravaglioli (4 partite in campionato e una in Coppa Italia).

