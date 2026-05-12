Italiano-Conte, bottino pieno per Vincenzo: è successo solo altre due volte in Serie A

Al triplice fischio di Napoli-Bologna il suo sorriso raccontava tanto: Vincenzo Italiano si è portato a casa una grande vittoria nella serata del “Maradona”. Dopo settimane non banali, ha vinto con le sue idee – anche di formazione e cambi – e soprattutto contro un Napoli che aveva saputo ritrovarsi, e che ieri con una vittoria avrebbe raggiunto matematicamente la Champions League. C’è un dato curioso proprio in questa sfida ad Antonio Conte: Italiano è solo il terzo a fare bottino pieno in A contro l’allenatore salentino, da quando lo stesso allena nel massimo campionato italiano.

Napoli-Bologna, 6 su 6 per Italiano contro Conte: la statistica

Che Vincenzo Italiano fosse un po’ la “bestia nera” del Napoli lo aveva sottolineato lui stesso nel pre-partita: il tecnico Rossoblù aveva perso al “Maradona” per la prima volta nella sua carriera solo nella scorsa stagione. Da ieri, però, Vincenzo è entrato in un club speciale tra gli avversari di Antonio Conte. A riportarlo è Giuseppe Pastore, sul suo profilo Instagram: Italiano è solo il terzo allenatore a fare sei punti su sei in Serie A contro Conte nella stessa stagione. Un piccolo vanto.

Prima dell’attuale mister Rossoblù, a sconfiggere Conte e la sua squadra sia nel girone d’andata e sia nel girone di ritorno ci era riuscito Delio Rossi con la sua Sampdoria nella stagione 2012/2013, quando lo stesso Conte era al secondo anno alla guida della Juventus. Il secondo, invece, era stato Maurizio Sarri con la Juventus nella stagione 2019/2020, quando Conte invece era al suo primo anno sulla panchina dell’Inter.

Un allenatore che vale

Come anticipato nell’introduzione di quest’articolo, la vittoria in Napoli-Bologna rappresenta anche una piccola rivincita personale per Italiano, il quale tra rumors di mercato e risultati che stentavano ad arrivare era finito al centro di un po’ di polemiche nelle ultime settimane. All’arrivo delle formazioni iniziali di ieri sera, oltretutto, aveva fatto scalpore l’esclusione di Rowe in favore di un Bernardeschi “fuori ruolo”, se così si può dire.

E invece, proprio grazie a queste intuizioni, questa volta la ragione l’ha avuta proprio Vincenzo: Bernardeschi è stato uomo a tutto campo, svariando un po’ ovunque e stappando subito la partita proprio dalla sinistra. Rowe, invece, è stato l’uomo che ha deciso la partita, portando strappi e calando l’asso con la rovesciata del definitivo 2-3. Quello che ha portato altri tre punti al Bologna dopo esattamente un mese dall’ultima volta. E quello che ha permesso ad Italiano di battere Conte per la seconda volta in campionato, entrando nella “storia” dell’allenatore salentino.

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