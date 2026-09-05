Nikola Moro: The Croatian Candidate

Avete tutti avuto la sensazione che quando Nikola Moro è entrato, a Bergamo, negli ultimi minuti il motore del centrocampo avesse i giusti giri? Giusti magari è una parola un tantino sopra le righe, ma sicuramente una registrazione migliore delle manovre dei rossoblù. Il Nuovo Bologna, designed by Domenico Tedesco, ragiona moltissimo sulla centralità della mediana all’interno dei suoi moduli. E il Bologna sta iniziando a recepire gli schemi dell’allenatore italo-tedesco, che predilige che il suo modo di giocare passi più dentro al campo, che non per gli esterni.

Nikola Moro: una possibile e importante alternativa

Le “gerarchie” di una squadra di calcio non sono fatte per essere scritte nel marmo e Nikola Moro lo sa perfettamente. Infortuni e cali di forma possono permettere a tutti di avere una chance e di partire con addosso la maglia da titolare. E Nikola, che nelle prime due partite di campionato è partito dalla panchina, lo sa perfettamente. A maggior ragione se, complice l’inopinato infortunio di El Azzouzi, le soluzioni per il centrocampo un tantino diminuiscono. Ricordando che Moro ha avuto offerte per cambiare maglia non le ha accettate, in accordo con la società.

E il ritardo di condizione, dovuto alla partecipazione al Mondiale americano (c’era l’Italia?, ndr), era dovuto al rientro in gruppo tardivo. E la stanchezza, causata dai carichi “pesantissimi” della preprazione di Tedesco (cit. Orsolini), ha iniziato a diradarsi nelle gambe di Nikola. E visto che il nazionale croato è il “più regista” nel mazzo dei centrocampisti di Tedesco, il cui gioca s’innerva nella mediana del campo, il suo recupero è fondamentale. Perchè Nikola Moro è in grado di dettare molto bene i tempi di gioco e smistare con sapienza il pallone ai compagni, sapendo dare del tu alla sfera. Quindi oggi, nel gioco dell’allenatore rossoblù, il regista è un ruolo primario, anche rispetto a quello degli esterni, che hanno vissuto anni di importanza assoluta.

Col Sassuolo domani una grande chance di dare una grande mano al gioco dei rossoblù: forza Nikola.

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