Un arbitro insufficiente, il calciomercato e…il calendario di A: Bologna, le notizie del 12 maggio

Un giorno dopo finalmente positivo in casa Rossoblù, grazie alla vittoria per 2-3 nei confronti del Napoli. In una partita, però, dove l’arbitro Piccinini ha lasciato qualche mugugno. Dagli arbitri alla Serie A, e il calendario della prossima giornata che, apparentemente, lascia il Bologna lì dov’è. Lì dov’è il Bologna vorrebbe lasciare anche Cambiaghi, su cui c’è il Como: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 12 maggio 2026.

Il dopo Napoli-Bologna: la prestazione dell’arbitro Piccinini

Se in campo non c’è stato nulla da dire, perlomeno lato Bologna, sembra esserci stato qualcosa…lato arbitro. Piccinini prima ha bisogno del VAR per assegnare il rigore del momentaneo 0-2 Rossoblù, e poi ha avuto una gestione dei cartellini a metà tra il giusto e, forse, il troppo severo.

Qui il link all’articolo completo su Piccinini in Napoli-Bologna

Calciomercato, occhi su Cambiaghi da parte del Como

Anche nella giornata di oggi si pesca una notizia di calciomercato nel lago Bologna, ma non vede i Rossoblù coinvolti su qualcuno. È il Como a guardare in casa Bologna, più precisamente verso Nicolò Cambiaghi che, come da parole del presidente Suwarso, interessa e non poco dalle parti del Lago più famoso d’Italia.

Qui il link all’articolo completo su Cambiaghi e il Como

Il calendario di Serie A che fa discutere

L’altra notizia di giornata che interessa lateralmente il Bologna riguarda il calendario della prossima giornata di Serie A, la 37esima. Soprattutto la lotta all’Europa, o più precisamente quella per la Champions League che sta creando caos a livello di posizionamento temporale delle partite. Un caos che, incredibilmente, non era stato calcolato e che sembra non essere finito, ma che non dovrebbe cambiare lo slot di Atalanta-Bologna, prevista per domenica alle 18.

Qui il link all’articolo sul calendario della prossima giornata di Serie A

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