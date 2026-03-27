Il calciomercato e l’euforia per l’Aston Villa : Bologna, le notizie del 27 marzo

Una pausa che porta con se, inevitabilmente, tante voci di calciomercato, ma anche l’attesa per la partita più importante all’orizzonte, Bologna-Aston Villa, nella quale sarà presente una vera e propria orda Rossoblù: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 23 marzo 2026.

Verso il tutto esaurito per Bologna-Aston Villa

Ieri era un giorno, oggi è un’altro, ma è soprattutto il giorno del via alla vendita libera dei biglietti per Bologna-Aston Villa: nella fase di prelazione per gli abbonati sono stati venduti la bellezza di 17mila tagliandi per il match d’andata dei quarti di finale d’Europa League, e tutto lascia presagire che il Dall’Ara sarà gremito la sera di 9 aprile.

Qui il link all’articolo completo sulla vendita di Bologna-Aston Villa

Nuovo nome per il mercato dal Brasile

È un terzino, precisamente sinistro. Giovane, brasiliano e gioca nel Cruzeiro. Il suo nome è Kaiki Bruno ed è l’ultimo nome accostato al Bologna per la prossima sessione di calciomercato. I Rossoblù ancora una volta sembrano propensi ad intervenire sulle corsie e l’interesse sul brasiliano viene registrato proprio dal suo paese natio. Su di lui, non sembrano esserci solo i Rossoblù però, soprattutto in Italia.

Qui il link all’articolo completo su Kaiki Bruno e l’interesse del Bologna

Santiago Castro non è in vendita

Le notizie attorno al Bologna e al suo mercato, negli ultimi giorni, sono girate attorno al nome di Santiago Castro. Su di lui l’interesse di tante big, in Serie A ma non solo. C’è un “però”, e molto grande: per il Bologna il suo numero 9 è fuori mercato e, anzi, è pronto a metterlo sempre di più al centro del proprio progetto.

Qui il link all’articolo sul futuro di Castro al Bologna

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