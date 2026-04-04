Vigilia intensa per i rossoblu, impegnati per attuare le ultime modifiche tattiche prima di affrontare la Cremonese. Tra la conferenza di Italiano e le notizie di campo, oggi sono accadute moltissime cose. Ve ne siete perse alcune? Nessun problema, è perfettamente normale. Ecco a voi un recap delle notizie di oggi sulla squadra di calcio più forte di Bologna.

Calciomercato Bologna – Tutti gli occhi su Lucumi

Con Lucumi in scadenza, parecchie big europee si sono mosse verso Bologna. Tra le altre, anche Fenerbahce e Barcellona sono rimaste colpite dal talento cristallino del cafetero di Cali, ma la lista è lunghissima.

Castro si racconta

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Santiago Castro ha parlato di tutti i suoi obiettivi stagionali e futuri. Parole al miele sono state riservate anche alla città e all’ambiente rossoblu, del quale El Toto è follemente innamorato.

I convocati per Cremonese-Bologna

In mattinata sono usciti anche i convocati per la gara di Cremona. Per scoprire assenti e nomi a sorpresa, clicca qui.

Italiano carica l’ambiente: «Abbiamo l’obbligo di fare punti»

Nel primo pomeriggio, mister Italiano si è presentato in conferenza stampa. Tra i temi trattati assieme ai giornalisti l’importanza del match, le assenze, il momento di Orsolini e tanto altro.

Il programma di domani

Domani sarà un giorno migliore, come cantavano i Lunapop, o almeno questo è quanto si augurano i rossoblu. Alle ore 15, infatti, caricati dal pranzo di Pasqua i tifosi potranno godersi lo spettacolo del Bologna che tornerà in campo dopo la sconfitta contro la Lazio. Il giorno di Pasqua l’anno scorso aveva portato parecchia fortuna, con il supergol di Riccardo Orsolini che aveva deciso la gara casalinga contro l’Inter. Chissà se a Cremona ci penserà proprio il 7 a caricare la squadra…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook