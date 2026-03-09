Un giorno dopo non tanto incentrato sulla sconfitta di ieri, ma più a quello che verrà. Tra la vendita dei biglietti per Roma-Bologna, iniziata proprio oggi, e un paio di nomi che accendono il calciomercato del Bologna: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 9 marzo 2026.

Al via la vendita dei biglietti per Roma-Bologna

L’attesa è tutta per giovedì, quando andrà in scena il primo atto degli ottavi di finale di Europa League. Ottavi che, come tutti sanno, vedranno il Derby italiano Bolonga-Roma, con il primo atto di scena al Dall’Ara. Per il secondo, il ritorno all’Olimpico di giovedì 19 marzo, proprio oggi è partita la vendita dei tagliandi a disposizione dei tifosi Rossoblù che vorranno occupare il settore ospiti e spingere la squadra verso un altro sogno, sempre in quello stadio.

Qui il link all’articolo completo sulla vendita per Roma-Bologna

Le notizie sul calciomercato del Bologna: piace Mandela Keita…

Una delle conferme di questa stagione di Serie A arriva dal Parma, o meglio dal suo centrocampo: Mandela Keita. Il centrocampista 23enne ha attirato le attenzioni del Bologna, tramite Giovanni Sartori, che gradirebbe molto rinforzare e ringiovanire il reparto con un giocatore del genere. Ma, come tutti i giocatori con una prospettiva importante, non c’è solo il Bologna nella lista delle pretendenti.

Qui il link all’articolo completo sull’interesse per Mandela Keita

…e anche Petko Panayotov

Le notizie sul Bologna, o per meglio dire sul calciomercato che verrà, non sono finite qui. Si, perché con la stagione che verrà quasi sicuramente ci sarà una piccola rivoluzione, e l’aria che tira su Casteldebole tra panchina e situazione rinnovi sembra spingere verso quella direzione. Ecco perché, riguardo al campo, uno dei nomi seguiti dalla dirigenza Rossoblù è quello di Petko Panayotov, classe 2005 del CSKA Sofia.

Qui il link all’articolo sull’interesse dei rossoblù per Panayotov

