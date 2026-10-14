Odgaard di nuovo in gruppo: dubbio Theate in vista dell’Inter

In vista del match in programma sabato allo stadio Dall’Ara e valido per la settima giornata di Serie A, a Casteldebole prosegue la preparazione in vista della partita. La conta dei disponibili, in seguito alle defezioni delle ultime settimane, è importante per capire chi sarà o meno a disposizione per Bologna-Inter. La buona notizia riguarda Jens Odgaard: il trequartista danese ieri è tornato a lavorare in gruppo, e sarà arruolabile per la sfida delle ore 18.00 di sabato. Al pari di Mbangula che già aveva smaltito il fastidio fisico, come riporta Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino.

Odgaard: un nuovo inizio?

Jens Odgaard ha recuperato dalla lesione al flessore della coscia destra, lo stesso infortunio riportato da Orsolini nel finale del match di Lecce. Il danese, dopo aver concluso la scorsa stagione da mezzala e aver ricominciato questa nella stessa posizione, si riavvicinerà alla porta e al fulcro del gioco offensivo. Nel 3-4-2-1 utilizzato in queste prime due partite da Palladino, Odgaard fungerà da alternativa a Cambiaghi e a Bernardeschi. Ricordiamo che il trequartista danese esplose sotto la gestione Italiano, quando la posizione congeniale in campo ne condizionò anche il cambiamento del sistema tattico. Il Bologna passò dal 4-3-3 utilizzato fino a quel momento, al 4-2-3-1.

Anche Mbangula proverà a rilanciarsi: parte dietro nelle gerarchie ma potrà dare una mano a partita in corso, rilevando i calciatori che agiranno nelle fasce offensive. Discorso diverso per quanto concerne Theate. Il difensore della nazionale belga potrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, se avrà smaltito la contusione rimediata alla vigilia di Lecce-Bologna che lo ha costretto a saltare la partita del ‘Via del Mare’. I pochi allenamenti in vista di Bologna-Inter, potrebbero condizionarne la titolarità. In campo dall’inizio si dovrebbe rivedere il terzetto difensivo che ha agito a Lecce: Darmian, Casale e uno tra Heggem e Helland.

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