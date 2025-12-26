Dopo una giornata di riposo a casa, concessa a tutti i giocatori per festeggiare il Natale, il Sassuolo oggi ha ripreso le attività per preparare al meglio la trasferta di Bologna. Dopo l’ultima sessione della Vigilia, caratterizzata da esercizi specifici a seconda del ruolo e da una breve partitella su metà campo, i neroverdi hanno potuto staccare la testa per ventiquattro ore, è vero. Ma in queste situazioni bisogna sempre agire con grande attenzione: riprendere la concentrazione non è automatico, anzi. Ma chi vuole essere titolare deve riuscirci in fretta.

Gli assenti di Bologna-Sassuolo

Con bomber Pinamonti ancora in dubbio, ma che difficilmente sarà presente dal primo minuto, il Sassuolo deve affrontare parecchie assenze. Oltre al noto Berardi, infatti, salteranno la sfida anche i difensori Romagna, Paz e Pieragnolo, il centrocampista Boloca e l’attaccante Skjellerup, prelevato quest’estate dal Goteborg ma ancora a secco di presenze nella massima serie dello Stivale. Una situazione ulteriore da tenere d’occhio, specialmente in difesa, è quella delle diffide: Muharemovic e Doig salterebbero, in caso di ammonizione, il prossimo impegno. Piuttosto importante anche quello, perché sarà ancora una volta derby contro il Parma.

Social off: l’iniziativa natalizia dei neroverdi

Ormai chi ci segue lo ha capito: nella radio ci concentriamo spesso e volentieri sulla preparazione all’incontro, ma anche alcune iniziative del club non possono passare inosservate. Così è accaduto anche questa settimana, perché la dirigenza del Sassuolo ha scelto di prendersi una pausa di quarantotto ore dai social. L’obiettivo è quello di sensibilizzare all’uso consapevole dei dispositivi, aiutando e ispirando le persone a vedere il mondo con i propri occhi e non solo con quelli dei social. L’iniziativa, citando il sito ufficiale del club, avrà seguito in diversi periodi della stagione, con iniziative ad hoc e contenuti preparati per educare ad una cultura digitale più raffinata. Chapeau!

