Gol e infortunio per Orsolini a Lecce: oggi le visite mediche

Lecce-Bologna, gara valida per il sesto turno di Serie A andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio Via del Mare, è terminata 1-2 per gli ospiti grazie alle reti di capitan Riccardo Orsolini e del nuovo arrivato Jay Enem: prima la festa poi la beffa per il numero 7 rossoblù, che nel finale è stato costretto a uscire dal campo per infortunio. A riportarlo è Dario Cervellati sull’edizione odierna di Stadio.

Riccardo Orsolini segna in Lecce-Bologna 1-2, poi si ferma per infortunio. In giornata gli accertamenti

In casa dei salentini di Eusebio Di Francesco, gli uomini del neo-mister Raffaele Palladino hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato. Una vittoria fondamentale sia per la classifica che per il morale, come ha dichiarato lo stesso tecnico rossoblù. L’inizio di stagione del Bologna, infatti, è stato molto complicato, con risultati poco clementi e un gioco che stentava a decollare in tutti i reparti.

Ieri pomeriggio, però, il popolo rossoblù ha potuto finalmente esultare grazie alla splendida rete in semi-rovesciata del “figlio di Bologna” Riccardo Orsolini. Il numero 7 ha portato in vantaggio i suoi, sbloccando il risultato al 17′ e segnando al contempo la sua prima rete stagionale. Il Lecce si conferma tra l’altro uno dei suoi bersagli preferiti: quello di ieri è stato l’ottavo gol segnato da Orsolini contro i giallorossi.

Nel finale di partita, poi, ecco la beffa: a dieci minuti dal triplice fischio, a cambi terminati, Orso accusa un fastidio alla coscia destra ed è costretto ad abbandonare il campo, lasciando i suoi in inferiorità numerica. Soddisfazione a metà, dunque, per l’attaccante marchigiano, che era appena tornato titolare dopo l’infortunio subito contro l’Atalanta nel secondo turno di campionato. All’amarezza si aggiunge la preoccupazione per un guaio muscolare che potrebbe frenarlo di nuovo, proprio ora che si era finalmente sbloccato. In ogni caso se ne saprà di più dopo le visite mediche, in programma per le prossime ore.

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