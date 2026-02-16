Sohm, una prima da titolare che fa ben sperare

Nella pirotecnica vittoria di ieri allo stadio Gran Torino del Bologna, oltre a 3 punti che regalano ossigeno alla squadra di Italiano, è arrivata qualche confortante novità dal campo. Ieri il mondo rossoblù ha assistito alla prima uscita in assoluto di Simon Sohm da titolare, anche se lo si era potuto apprezzare (forse il termine è un po’ generoso, in questi casi) nelle gare contro Genoa e Lazio. Per lui sono arrivati quasi 90′ di su e giù dal campo, un tempo dove ha potuto offrire sostanza e solidità prima gestendo principalmente la fase difensiva, poi spostandosi verso la porta difesa da Paleari. L’elvetico uscirà dal campo con un cartellino giallo, ma in generale resta una prova profondamente positiva per il nuovo arrivato dal mercato estivo.

Le parole di Simon Sohm

«Il mister all’inizio mi aveva chiesto di stare più basso – ha esordito nel postgara il centrocampista – poi mi ha chiesto di alzare il baricentro in modo da aprire maggiormente gli spazi peri miei compagni. La nostra gara, a livello tattico, è stata molto positiva. Se questa partita coincide con la fine della crisi non lo so, ma in generale posso dire che da quando sono arrivato ho trovato uno spogliatoio con un clima molto positivo. Per un gruppo che ha fatto così bene negli ultimi anni, è lecito affrontare anche un momento difficile». Torino deve essere solo l’inizio, perché «giocando sempre così possiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Questa vittoria deve essere solo un primo step in questo senso».

«Dobbiamo fare meglio nei singoli episodi, il gol di Vlasic non andava preso in quel momento – ha continuato Sohm – ma sono davvero contento di come abbiamo giocato, e io mi sento bene. Adesso dobbiamo pensare solo alla trasferta a Bergen: l’Europa League è un grosso stimolo per noi».

Il commento di Vincenzo Italiano

Lo svizzero si è visto anche parare un tiro che pareva in porta dal portiere torinese Paleari, autore di un intervento spettacolare. Ciò non toglie quasi nulla alla prestazione di Sohm, che sta iniziando a ritagliarsi un ruolo da protagonista per l’economia del suo Bologna. Felice anche Italiano per la prestazione del suo giocatore, che nel postpartita ha tessuto le lodi della prestazione del Numero 23: «Siccome ha la capacità di lavorare negli ultimi 16 metri anche di spalle con palla addosso, metterlo più avanti insieme a Santi ci ha dato la possibilità di stazionare un po’ più dentro la loro area. Simon mi è piaciuto tantissimo: è un ragazzo applicatissimo, sa lavorare da centrocampista, sa attaccare gli spazi ed è intelligente» ha concluso il mister.

