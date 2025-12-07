Bologna, la corsa contro il tempo dei veterani

Il Bologna si appresta ad affrontare la Lazio in una settimana che potrebbe indirizzare il resto della stagione. In campo la squadra sarà senza tre elementi importanti – Skorupski, Freuler e Vitik – e sugli spalti mancherà gran parte della tifoseria, frenata dalle restrizioni imposte ai residenti della provincia di Bologna. E mentre la squadra combatte sul campo, i tre infortunati alimentano un’unica speranza: riuscire a recuperare in vista della Supercoppa.

Sospensione dell’attesa

Lo stadio che a maggio aveva visto la conquista della Coppa Italia questa volta sarebbe potuto essere pieno di migliaia di tifosi rossoblù, ma il divieto di trasferta consentirà di raggiungere Roma solo a poche centinaia di supporter. Il resto sosterrà la squadra da Bologna, proprio come faranno i tre giocatori fermi ai box.

Intanto il tempo stringe: la partenza per l’Arabia Saudita è ormai questione di due settimane.

Quanto può influire questa scadenza sulle speranze dei tre rossoblù?

Tra sospensione e recupero

Oltre alla trasferta mancata, i tifosi non vedranno il rientro degli infortunati nemmeno nelle prossime sfide: né a Vigo – dove i 900 biglietti disponibili sono andati esauriti in poche ore – né contro la Juventus. L’ultima valutazione riguarda Vitik, a cui sono state previste circa tre settimane di stop e che è già al lavoro con le terapie: la sua presenza in Arabia appare quasi impossibile.

Più possibilità, pur senza certezze, per Freuler e Skorupski. Il centrocampista ha già iniziato a svolgere lavoro differenziato, mentre il portiere non ha ancora cominciato la fase di recupero.

Riusciranno entrambi a rientrare almeno per essere convocati?

Verso Riyadh

In vista della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, fissata per il 19 dicembre, circa 500 tifosi del Bologna hanno già acquistato il biglietto. E tra i posti a disposizione in panchina, anche i due veterani del gruppo – Remo Freuler e Lukasz Skorupski – sognano di potersi sedere accanto ai compagni.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook