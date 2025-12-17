Ieri sera il Bologna è arrivato in Arabia Saudita e oggi si è allenato a Riad, nel centro sportivo dell’Al-Nassr. L’avventura rossoblù è cominciata e nel frattempo anche quella delle altre tre partecipanti. Domani, alle ore 20, infatti ci sarà la prima semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan.

La gara, come quella del Bologna contro l’Inter venerdì sera, si giocherà al Al-Awwal Stadium di Riad. 24 ore prima della gara dei rossoblù, quindi andrà in scena la prima semifinale secca tra la squadra azzurra Campione d’Italia e i rossoneri finalisti della scorsa Coppa Italia.

La vigilia di Napoli-Milan

Quest’oggi entrambe le squadre sono state coinvolte nelle classiche attività di vigilia. Allenamento in parte aperto alle televisioni e ai giornalisti. E poi conferenza stampa dei due allenatori, Allegri e Conte che sono stati accompagnati dai rispettivi capitani Di Lorenzo e Maignan.

Niente segreti. Si tratta d’altronde di una partita secca per accedere alla finale per un trofeo. La dichiarazione d’intenti, per entrambi, è stata scontata. L’allenatore salentino e quello livornese hanno ovviamente dichiarato: “Vogliamo la finale“.

La situazione delle due squadre

Entrambe le squadre arrivano alla Supercoppa da due non vittorie. Il Napoli è infatti reduce dal ko esterno in casa dell’Udinese (che ha bissato la sconfitta già subita in Champions League contro il Benfica). Mentre, il Milan può sicuramente dirsi deluso per aver cestinato per l’ennesima volta tre punti col pareggio casalingo contro il Sassuolo.

Allegri deve fare i conti con assenze pesanti. Il tecnico rossonero dovrà fare forzatamente a meno di Gimenez (che si opererà alla caviglia), di un elemento centrale della difesa come Gabbia rimasto a Milano e, molto probabilmente, anche di Rafa Leão. Il lusitano è in Arabia con la squadra ma non si è allenato oggi coi compagni.

Conte, invece, ha recuperato Lobotka, Juan Jesus e Gutierrez. Restano comunque tante e importanti le assenze del Napoli. Fuori per infortunio, infatti, ci sono Zambo-Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret, oltre che Lukaku, convocato in Arabia Saudita ma ancora alle prese col recupero. Gli infortuni costringono Conte ad avere pochi centrocampisti a disposizione.

Dove vedere Napoli-Milan e le probabili formazioni

Competizione: Supercoppa Italiana;

Partita: Napoli-Milan;

Data: giovedì 18 dicembre 2025;

Orario: 20:00;

Luogo: Al-Awwal Stadium (King Saud University Stadium), Riad (Arabia Saudita);

Canale TV: Italia1, Mediaset 20;

Piattaforma streaming: Mediaset Infinity.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; David Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

