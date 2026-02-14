Domani, durante la sfida tra Torino e Bologna, due trend si affronteranno. E, come tutti sanno, quando delle tendenze si scontrano almeno una crolla. Ma, vi chiederete voi, quali sono questi andamenti che stanno per affrontarsi, con la possibilità per i rossoblu di ripartire?

Un periodo buio

Ovviamente, la prima cosa che salta all’occhio è l’assenza di grandi successi nell’ultimo periodo, sia per i padroni di casa sia per gli ospiti. Negli ultimi quaranta giorni, i granata hanno vinto due gare, una in campionato e una in coppa, entrambe di misura. La squadra di Italiano, allo stesso modo, ha vinto soltanto contro il Verona in Serie A e il Maccabi in Europa. Poi, qualche pareggio e diverse sconfitte pesanti, come quella di mercoledì contro la Lazio. La prima curiosità del match, dunque, riguarda chi riuscirà ad interrompere la striscia negativa, evento che può essere limitato soltanto da un pareggio (esito della gara d’andata, 0-0).

Emergenza difensiva: Bologna, non sei solo

Chi segue attentamente il nostro campionato lo sa: il Torino, in almeno tre o quattro circostanze, ha subito parecchio anche dal punto di vista del passivo, prendendo anche cinque o sei reti. Il Como ha gonfiato la rete di Paleari ben undici volte tra andata e ritorno, mentre alla prima di campionato sono arrivati cinque gol dall’Inter. Insomma, la situazione sembra complessa e duratura, visto l’intervallo di tempo di parecchi mesi tra gli incontri. Diversa, ma ugualmente preoccupante, è la direzione in cui si trovano i rossoblu. Dopo un avvio nel quale sembravano una delle linee più efficaci, dalla sconfitta interna contro la Cremonese si è rotto qualcosa. La tanto citata media di due gol subiti a gara lo conferma anche se, con il rientro di Lucumi, si spera che qualcosa possa cambiare. Anche se occorre ricordare che l’anno prossimo bisognerà fare a meno pure del colombiano: esame fallito?

Fonte: Più Stadio, Davide Centonze

