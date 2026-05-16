Un Girone Fa – A Bergamo per ribaltare la sconfitta dell’andata

Sulla Serie A 25/26 sta per calare il sipario: in questo penultimo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, parliamo di Bologna-Atalanta, match valido per il diciannovesimo turno di Serie A andato in scena al Dall’Ara il 7 gennaio.

Diciannovesima giornata di campionato, Bologna-Atalanta 0-2: prosegue la crisi dei rossoblù, che chiudono il girone d’andata con una sconfitta casalinga

La 37^ e penultima giornata di campionato vedrà il Bologna impegnato domani pomeriggio alle 18 sul campo dell’Atalanta. Per i ragazzi di Vincenzo Italiano non si tratta soltanto della seconda trasferta consecutiva dopo quella di Napoli, ma anche di un vero e proprio scontro diretto per provare a conquistare all’ultimo respiro il settimo posto (l’ultimo disponibile per accedere a una coppa europea).

In ogni caso i rossoblù dovranno compiere un vero e proprio miracolo sportivo, una vera e propria impresa che passerà da un’eventuale vittoria contro la Dea di Raffaele Palladino (al momento settima in classifica con 58 punti). Il Bologna, ottavo a quota 52, dovrà innanzitutto vincere con almeno tre gol di scarto.

Un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere, soprattutto considerando il risultato dell’andata. Era il 7 gennaio e andava in scena la diciannovesima giornata di Serie A (nonché l’ultima del girone d’andata): gli orobici del neo mister Raffaele Palladino, subentrato sulla panchina nerazzurra dopo l’esonero di Ivan Jurić, arrivavano allo Stadio Renato Dall’Ara per affrontare una squadra in grossa difficoltà. In poco più di un mese, infatti, gli emiliani avevano raccolto solamente due punti (frutto di due pareggi e tre sconfitte).

La crisi dei felsinei non si arrestò neanche in quell’occasione: la doppietta del montenegrino Nikola Krstović, in gol al 37′ e al 60′, rifilò al Bologna la seconda sconfitta di fila (la quarta nel giro di un mese). Fu così, con un pesante 0-2 casalingo, che Italiano e i suoi uomini chiusero il girone d’andata. Ora, però, la squadra sembra aver ritrovato la fiducia perduta e cercherà di vincere per mantenere accesa la (flebile) speranza europea.

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