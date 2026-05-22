Un Girone Fa – Con l’Inter un pesante ko sul campo di San Siro

Titoli di coda per la Serie A 25/26: in questo ultimo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, parliamo di Inter-Bologna, match valido per il diciottesimo turno di Serie A andato in scena allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano il 4 gennaio.

Diciottesima giornata di campionato, Inter-Bologna 3-1: una sconfitta pesante arrivata nel pieno della crisi rossoblù, con il gol della bandiera siglato da Castro

Il Bologna chiuderà la sua stagione con una delle sfide più impegnative dell’anno: quella contro l’Inter campione d’Italia, che con varie giornate d’anticipo ha matematicamente vinto lo scudetto 2025-2026. Il match valido per la 38^ e ultima giornata di Serie A andrà in scena domani pomeriggio alle 18 allo Stadio Dall’Ara.

In realtà, i precedenti tra Bologna e Inter appaiono piuttosto in equilibrio, con una vittoria e una sconfitta per parte. I rossoblù, infatti, hanno superato i nerazzurri in semifinale di Supercoppa, eliminando la squadra di Cristian Chivu dalla competizione. Neanche un mese dopo, tuttavia, sono stati Lautaro e compagni a trionfare in campionato.

Era il 4 gennaio e la Serie A scendeva in campo per la prima partita del 2026 (nonché diciottesimo turno di campionato). A pochi minuti dalla fine del primo tempo, però, la sfida di San Siro si mise male per il Bologna: al 38′ Zielinski riuscì a sbloccare il risultato, prima che la solita coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram andasse a firmare il raddoppio e infine a calare il tris nella ripresa. All’82’ i rossoblù tentarono la reazione d’orgoglio, ma la rete della bandiera firmata da Santi Castro non fu sufficiente. Finì 3-1, per il felsinei fu la terza sconfitta nel giro di un mese.

Le due vittorie consecutive con Napoli e Atalanta hanno ridato fiducia al Bologna: ora i felsinei puntano a vincere l’ultimo big match dell’anno

Il periodaccio del Bologna durò da inizio dicembre a inizio febbraio: due mesi nel quale gli emiliani raccolsero solo 6 punti e ben 8 sconfitte. Adesso, nel finale di stagione, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno tuttavia trovato una certa continuità, e le due grandi grandi vittorie contro Napoli e Atalanta lo dimostrano. La squadra emiliana, che nel frattempo ha centrato aritmeticamente l’ottavo posto in classifica, punta dunque a regalare un ultimo successo al proprio pubblico, andando a ribaltare in casa propria la brutta sconfitta subita all’andata.

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