Domani il Bologna ospita la Fiorentina per la 21^ giornata di Serie A. I rossoblù cercano continuità contro i viola dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, la prima dopo quasi due mesi in campionato. Dall’altra parte, la squadra di Paolo Vanoli cerca importantissimi punti salvezza.

Per parlare della sfida del Dall’Ara che si giocherà nonostante la scomparsa del presidente Commisso, abbiamo fatto una chiacchierata col collega di ViolaNews, Filippo Angelo Porta.

Come arriva la Fiorentina alla partita col Bologna?

«La squadra fisicamente sta abbastanza bene e pare essere entrata in una fase positiva. Chiaramente il Bologna è un avversario molto ostico, soprattutto in casa, ma la Fiorentina è in un buon momento».

L’ultimo mese ha segnato un’inversione di tendenza rispetto alla prima parte della stagione: che cosa sta cambiando nella squadra?

«La squadra sta bene. Rispetto all’inizio, probabilmente, c’è meno paura nella testa dei calciatori e più voglia di uscire il prima possibile da questa situazione. La posizione in classifica non riflette assolutamente il valore della formazione viola».

La Fiorentina giocherà nonostante la scomparsa del presidente Commisso. C’era la consapevolezza in società che le condizioni di salute del presidente erano queste?

«Personalmente non sapevo nulla. Penso che la famiglia abbia voluto mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del Presidente ed è giusto così. Lasciatemi spendere qualche parole su questa dolorosa scomparsa e su Commisso: sono stato tra i primi giornalisti a dargli il benvenuto in Italia. Ero presente al giorno del Closing a Milano e tra di noi c’è stata subito grande simpatia reciproca. Mi ha anche abbracciato quel giorno: era contento ed emozionato per l’acquisto della Fiorentina. Era qualcosa che cercava da tempo e finalmente era riuscito a coronare il suo sogno. Era una brava persona e un grande imprenditore. Mancherà tanto, perché a Firenze lascia un’eredità importante, a partire dal Viola Park. La Fiorentina può dirsi fortunata di aver avere avuto un Presidente così».

Ti aspettavi la flessione del Bologna in questo periodo della stagione?

«La squadra è forte e un calo è assolutamente normale. Non puoi sempre andare a mille. Nonostante il calo, credo che il Bologna abbia buone possibilità di qualificarsi in Europa anche per l’anno prossimo. Non sarà facile, perché quest’anno c’è davvero tanta competizione, ma sono convinto che il Bologna lotterà sino all’ultimo, perché questo è il DNA di Italiano, uno dei migliori allenatori del nostro campionato».

Che Fiorentina vedremo in campo domani contro il Bologna secondo te, considerando il momento della squadra e gli eventi che la stanno sicuramente influenzando?

«Difficile dirlo, ma mi aspetto una squadra che abbia molta voglia di vincere, non soltanto per uscire da questa situazione di classifica, ma anche e soprattutto per Commisso. Sono certo che lui, Barone e Astori continueranno a tifare e supportare la propria squadra. Per sempre».

