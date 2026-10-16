Verso Bologna-Inter: Palladino ritrova Odgaard, ballottaggio in porta

Jens Odgaard ha finalmente salutato l’infermeria di Casteldebole e sarà a disposizione di mister Palladino in occasione della sfida tra Bologna e Inter. La settimana ha restituito al gruppo elementi preziosi e nuove soluzioni, a partire proprio dal danese. Jens è una pedina capace di cucire il gioco tra centrocampo e attacco, dare connessioni alla manovra e offrire un’alternativa in più negli ultimi metri. Difficile leggere il suo nome nella lista degli undici titolari contro i nerazzurri, ma il suo contributo potrebbe diventare un arma da giocare a partita in corso.

Jens Odgaard è tornato: restano solo due rossoblù ai box

Una settimana di buone e cattive notizie. Non solo Odgaard: sono rientrati in gruppo con i compagni anche Mbangula e Theate, disponibili per Bologna-Inter. Gli unici giocatori indisponibili restano Riccardo Orsolini, ai box a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, e Emil Holm. Un peccato per il numero sette del Bologna, che si era sbloccato proprio domenica al Via del Mare di Lecce come solo lui sa fare.

Nonostante le assenze, Raffaele Palladino ha a disposizione un gruppo ampio che gli permette di lavorare con più alternative e di concentrarsi sulle scelte per l’undici iniziale. Sulla trequarti, le indicazioni sembrano chiare: Bernardeschi e Cambiaghi sono quasi certi di partire dal primo minuto.

Verso Bologna-Inter: dubbi di formazione

Negli altri reparti, invece, restano alcuni dubbi da sciogliere. Il primo riguarda i pali, dove Skorupski e Pessina si contenderanno i guantoni da titolare. Una scelta ancora aperta e imprevedibile viste le ultime prestazioni di entrambi i portieri. Anche a centrocampo la concorrenza è serrata. Lewis Ferguson viaggia verso la settima titolarità consecutiva e si candida ad essere uno dei pilastri della nuova squadra di Palladino.

A suo fianco concorrono Pobega, El Azzouzi e Moro. Come scrive Dario Cervellati su Stadio, saranno le ultime sedute di allenamento a decidere chi partirà del primo minuto.

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