Dopo la seconda sosta Nazionali della stagione 2026-2027, con l’Italia di Roberto Mancini eliminata dalla Nations League, ecco che nel weekend torna la Serie A: la dodicesima giornata di campionato vedrà il Bologna di Raffaele Palladino affrontare l’Udinese del neo-mister Paolo Zanetti (subentrato a inizio mese dopo l’esonero di Kosta Runjaic). La gara andrà in scena davanti al pubblico dello Stadio Renato Dall’Ara domenica pomeriggio alle 15.

Già 25mila biglietti venduti per Bologna-Udinese, ma il club si aspetta di superare anche i 25.500 spettatori. A rischio le trasferte contro Venezia e Como

A proposito di pubblico, sono trapelati i primi dati riguardanti gli spettatori attesi al Dall’Ara per la partita di domenica. In base a quanto riportato da Massimo Vitali sull’edizione odierna del quotidiano Il Resto del Carlino, si è già superata quota 25mila biglietti venduti. Ciononostante, il club si aspetta numeri ancora maggiori, probabilmente oltre i 25.561 spettatori registrati nella scorsa partita casalinga giocata contro il Monza.

In effetti la partecipazione del popolo rossoblù appare in crescita: i tifosi hanno ritrovato la fiducia nella squadra dopo il filotto di quattro vittorie consecutive ottenute contro Cagliari, Milan, Monza e Parma. Per il Derby d’Emilia, ad esempio, i tifosi rossoblù presenti al Tardini sono stati 3.500. Con Palladino alla guida, il Bologna ha risalito la classifica fino all’ottavo posto attuale e ora può ricominciare seriamente a sognare un posto delle coppe europee dopo l’assenza di quest’anno.

Un entusiasmo che però potrebbe essere lievemente smorzato dalle future decisioni del Viminale: le prossime due trasferte contro Venezia e Como, in programma rispettivamente venerdì 27 novembre alle 20:45 e sabato 12 dicembre sempre alle 20:45, sono a rischio per motivi di ordine pubblico, visti gli scontri tra tifoserie avvenuti nei pressi dello stadio Sinigaglia l’anno scorso.

Come ha sempre sostenuto mister Palladino, però, bisogna pensare partita per partita. E domenica una sfida importantissima attende Ferguson e compagni: l’Udinese, ultima in classifica con 5 punti, ha infatti bisogno di una vittoria per cominciare la risalita.

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