Ciao Vincenzo, e grazie per tutto, ma…

È arrivato il giorno. Dopo le notizie degli scorsi giorni, in pochi si aspettavano un epilogo diverso oggi. Vincenzo Italiano ha deciso di lasciare il Bologna dopo due stagioni, comunicando le sue volontà durante l’incontro di oggi a Casteldebole con la dirigenza al completo. L’uomo del ritorno al trionfo in una competizione, colui che ha riportato la Coppa Italia a Bologna dopo cinquantuno anni e ai quarti di finale di una importante competizione europea dopo ventisette anni, saluta. Ecco, forse è un po’ il saluto che stride e lascia l’amaro in bocca, anche dopo vette che non si pensavano di poter toccare: non nella decisione, ma, ancora una volta, nelle modalità.

Vincenzo Italiano, prima il “grazie”

Si, perché al di là della delusione nel vedere andar via un allenatore che è arrivato tra mille scetticismi e dopo undici mesi ha riportato il Bologna ad alzare un trofeo importante, come la Coppa Italia, va prima di tutto ringraziato. Vincenzo Italiano ha reso felice Bologna e il Bologna, e altrettanto ha fatto lui con il connubio Rossoblù. Una maledizione da finale spezzata per l’ormai ex-tecnico Rossoblù, e una gioia indescrivibile per una città che si è letteralmente mossa verso la Capitale, il 14 maggio 2025. Quelle immagini, quelle sensazioni, quei momenti rimarranno per sempre nella memoria di chiunque.

Nello stesso anno una Champions League onorata al meglio, con tante partite rimaste nell’immaginario collettivo, come ovviamente quella ad Anfield Road contro un Liverpool che da lì a pochi mesi diventerà campione d’Inghilterra. E poi la sera del 21 gennaio 2025, la prima vittoria del Bologna in Champions League. Un Dall’Ara da brividi, un Borussia Dortmund prima raggiunto e un minuto e mezzo dopo sorpassato definitivamente. In quell’Europa, Vincenzo Italiano, ha provato a far sognare tutti anche in questa stagione: il ritorno all’Olimpico contro la Roma è ugualmente un ricordo inscalfibile, in una stagione dove, tra alti e bassi, il Bologna è tornato tra le prime otto nella seconda competizione europea per importanza. Nelle prime sedici d’Europa, possiamo dire. E tutto questo non può non essere merito suo.

Poi, però, l’amarezza del tutto

Ecco, arriva nello stesso identico periodo. Lì qualcosa inizia a scricchiolare. Una stagione data per conclusa, con un tiro poi corretto – praticamente fino all’ultimo giorno da tesserato Rossoblù. Quella patina d’ombra che ha lasciato Vincenzo Italiano in quasi tutti i tifosi del Bologna. Perché c’è qualcuno, come in tutte le piazze, che lo ha salutato senza alcun rimpianto e senza alcun patema. Ma c’è qualcun altro che più di un mormorio lo ha fatto, anche oggi.

L’incontro con il Napoli, la sua prima pretendente, che nello stesso giorno del saluto a Bologna – e di un matrimonio annunciato alla “Per sempre sì” – sceglie con tutta probabilità l’altro candidato. Parole al miele all’uscita da Casteldebole, ma quasi di circostanza: non in ciò che trasmettono (perché Bologna ha dato il primo trofeo al Vincenzo Italiano allenatore), ma nei modi. Come se fosse già da tempo che si pensasse ad altro: un “altro” che, al momento, non si sa cosa può essere.

Ebbene, come in una costante degli ultimi anni del Bologna, ci si trova nuovamente a salutare un allenatore trionfante, anch’esso entrato nella storia del Bologna come il precedente, Thiago Motta, con un velo di amarezza. Sarà il contrappasso per avere una gioia in precedenza? La riprova, magari, l’avremo con il prossimo. Nessuno, però, si aspettava con un uomo come Vincenzo Italiano che potesse finire così. Un grande “grazie” Vincenzo, dal profondo del cuore, ma…

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