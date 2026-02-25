I numeri della svolta: il Bologna di Italiano riparte così

Novanta partite sulla panchina del Bologna e una vittoria che pesa più per ciò che racconta che per la classifica. Il successo contro l’Udinese ha permesso a Vincenzo Italiano di festeggiare un traguardo simbolico con un dato in particolare: tornare a vincere al Dall’Ara e ritrovare continuità dopo mesi irregolari.

Il bilancio dell’era Vincenzo Italiano

Il bilancio complessivo dell’era Italiano parla chiaro. In 90 gare ufficiali tra campionato, Europa League, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa, il tecnico rossoblù ha collezionato 39 vittorie, 26 pareggi e 25 sconfitte. Sono i numeri di un percorso positivo, impreziosito da un trofeo e da un cammino europeo ancora aperto.

Anche il dato realizzativo conferma la solidità del progetto rossoblù: 130 gol segnati e 107 subiti. Proprio la fase difensiva è uno degli aspetti su cui il Bologna ha lavorato maggiormente nelle ultime settimane, con un assetto più prudente e un centrocampo più folto per ridurre le infilate centrali che stavano costando punti pesanti.

Gol e traguardi vicini

La rete decisiva contro l’Udinese, firmata da Bernardeschi su rigore, è stata anche il gol numero 130 dell’era Italiano. Un numero tondo che accompagna un altro possibile traguardo imminente: la quarantesima vittoria complessiva, che potrebbe arrivare nella sfida europea contro il Brann.

In Europa League al Bologna basta anche un pareggio per passare il turno, ma il tecnico adesso deve guardare oltre il risultato minimo. Un successo rafforzerebbe ulteriormente il trend positivo e darebbe la giusta spinta per proseguire un cammino che potrebbe portare a un nuovo incrocio – con Friburgo o Roma.

Zero parole, tanti numeri

C’è poi un altro dato che distingue il percorso di Italiano: 90 partite, 90 formazioni diverse. Nessun undici è stato ripetuto: è una gestione ampia della rosa e una rotazione costante che coinvolge tutti i giocatori. Una scelta che risponde sia alle esigenze fisiche sia alla volontà di mantenere alta la competitività interna.

Numeri, più che parole. E numeri che oggi parlano di un Bologna ancora in corsa su più fronti, con la prospettiva concreta di trasformare le statistiche in nuove ambizioni europee.

